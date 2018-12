El faro deportivista, en su mejor momento

¿Qué hace un jugador como tú en un sitio cómo este? Es lo que se preguntan muchos seguidores de la Deportiva o de sus rivales viendo el nivel que está demostrando Óscar Sielva desde su llegada a El Toralín. Aunque lo que más extraña es que en las temporadas anteriores no tuviera sitio en conjuntos con aspiraciones más altas que Somozas o Rápido de Bouzas, equipo el vigués que al final acabó peleando por disputar el play off de ascenso. «¿Dónde estaban los ojeadores y directores deportivos?», se oye en los círculos futbolísticos de Ponferrada cuando se habla de Óscar Sielva y de su situación en las últimas temporadas. Pero también hay un temor grande: que ahora sí aparezcan esos directores deportivos y se lo lleven en este próximo mercado invernal. Y no sólo hay temor con Sielva, sin lugar a dudas y con el permiso de Yuri, el mejor jugador de la Deportiva Ponferradina en lo que se lleva de la primera vuelta de la Liga.

«Creo que estamos en la misma línea positiva que antes. Generamos muchas ocasiones, lo que pasa es que unos días entran y otros no. Afrontamos un partido muy difícil ante un filial que tiene jugadores desequilibrantes, sobre todo en posiciones avanzadas. Sus resultados son engañosos. Va a haber que hacer las cosas muy bien para poder sacar adelante el partido», afirma el centrocampista catalán.

Sielva sólo se ha perdido el partido de Navalcarnero en lo que va de Liga. El resto lo ha jugado todo. Aquel día faltó por acumulación de amonestaciones.

Sobre el rival de mañana también se pronunciaba en las últimas horas Pablo Trigueros, que seguramente tenga ante sí su particular revancha -igual que Óscar Sielva- de los sucedido la pasada campaña, cuando el Rápido de Bouzas (en el que jugaban los dos actuales deportivistas) perdía en la última jornada la plaza de play off que ocupaba en favor del cuadro celeste, que disputó finalmente la segunda fase de la competición. «El año pasado entró en una racha negativa y luego ganó diez partidos seguidos y nos fastidió el play off. Esta temporada también ha tenido una racha negativa y la ha roto en la última jornada. Esperemos hacerle volver a los resultados negativos», afirma el defensa manchego.