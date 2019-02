Febrero es un mes para no perder el tren

La SD Ponferradina tendrá que mejorar su producción de puntos de las últimas jornadas para no descolgarse de la zona alta. L. DE LA MATA -

OTERO CONDE | PONFERRADA

Después de que enero se haya saldado con sólo cuatro puntos en el zurrón deportivista y de que en las últimas seis jornadas el conjunto berciano haya sumado una sola victoria y perdido su ventaja en la parte alta de la clasificación, se muestra por delante un febrero muy importante para no perder el tren del play off e incluso el del primer puesto. En los cuatro partidos que hay por delante la formación de Bolo ha de jugar ante los actualmente dos últimos clasificados, el Fabril este domingo en casa y el Rápido de Bouzas el día 24 fuera. El cuadro gualdinegro ha reaccionado y está cerca de salir por primera vez de los puestos de descenso. Ha sumado 10 de los últimos 12 puntos en juego. Y el choque será en su hierba artificial. Y los otros dos duelos serán ante aspirantes a estar arriba. Uno, el San Sebastián de los Reyes, ya ha sido líder en varias jornadas y a día de hoy es tercero con los mismos puntos que la Ponferradina. Toca visita el próximo domingo. El otro, que llegará una semana después a El Toralín será el Coruxo, que tras los últimos resultados positivos se ha colocado a sólo tres puntos de la zona de fase de ascenso.

El rival del domingo

El Fabril es la gran decepción de esta temporada. Después de estar a punto de ganar la Liga el año pasado y jugar un play off en el que no podía ascender, hoy se encuentra descolgado en el último puesto con 14 puntos, es el equipo con más goles recibidos y sólo ha ganado tres partidos (todos en casa), el último , en la jornada 15. A domicilio ha logrado tres puntos merced a otros tantos empates. La llegada de Sergio Pellicer al banquillo no ha resultado ser un revulsivo tras la destitución de Tito Ramallo. Y Víctor García con cuatro goles es su máximo realizador.

Hoy hay comparecencia de Bolo, en la que presumiblemente aclarará el estado físico de Yuri, que podría volver, Dani Pichín y Guille Donoso.

Por cierto, ante el Fabril logró la Deportiva el que por ahora ha sido su resultado más amplio a favor en la categoría, si bien fue a domicilio. Ganó 0-6 el conjunto de Jesús Tartilán en marzo del 2001 en A Grela.

Leandro Carbajales Gómez pitará el partido de este domingo. La actual es su sexta temporada en la categoría de bronce. El ovetense del Colegio Asturiano ha dirigido dos encuentros con presencia deportivista, ambos ante conjuntos gallegos: el 1-1 del equipo de Munitis ante el Coruxo en O Vao hace dos campañas y el 2-1 del de Terrazas contra el Cerceda.