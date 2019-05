Federer y Djokovic avanzan a cuartos, Verdasco cae

Todos los grandes nombres estarán en los cuartos de final del Mutua Madrid Open después de una jornada de jueves que contó con todos los ingredientes: susto y sufrimiento del suizo Roger Federer, que salvó dos bolas de partido para ganar al francés Gael Monfils, con la solidez del serbio Novak Djokovic, inabordable siempre ante el francés Jeremy Chardy, y la derrota de la japonesa Naomi Osaka ante la suiza Belinda Bencic, que hace peligrar su puesto de número uno del mundo.

Federer comenzó de forma arrolladora pero luego tuvo que agarrarse al juego de hierba para vencer a Monfils, por 6-0, 4-6 y 7-6 (3) en dos horas tras salvar el K.O. en dos ocasiones y sumar así su victoria númro 1.200 en la era Open, muy cerca del récord que ostenta Jimmy Connors (1.274) . El francés llegó a dominar por 4-1 en el tercer set, y luego tuvo esas dos oportunidades al resto, pero el suizo jugó entonces al ataque, como si la pista Manolo Santana fuera de hierba en vez de tierra, y arrolló al francés en el desempate.

"Con Gael nunca se puede saber, es un formidable rival. No recuerdo haber perdido un partido ganando el primer set por 6-0", dijo Federer a pie de pista, "perder el segundo me hirió y por eso estoy muy feliz de haber sacado el partido adelante".

TSITSIPAS, EN FORMA

Salvado el susto, Federer se enfrentará en cuartos con el austríaco Dominic Thiem, finalista en las dos últimas ediciones, que antes venció al italiano Fabio Fognini, por 6-4 y 7-5 en una hora y 29 minutos. Mientras, el serbio Novak Djokovic mantuvo su récord contra el francés Jeremy Chardy al vencerle por 6-1 y 7-6 (2).

Djokovic se enfrentará en cuartos con el croata Marin Cilic que por tercera vez esta semana necesitó tres sets para seguir adelante. Esta vez ante el serbio Laslo Djere, por 4-6, 6-3 y 6-2 en dos horas y nueve minutos, con 12 saques directos en su cuenta.

Cilic está sufriendo para pasar ronda. Primero tuvo que agotar los tres parciales contra el eslovaco Martin Klizan, luego ante el alemán Jann-Lennard Struff y este jueves contra Djere, verdugo del argentino Juan Martín del Potro.

💯 Novak Djokovic makes it 13-0 against Jeremy Chardy.



The World No.1 advances to the #MMOpen QFs 6-1 7-6(2). pic.twitter.com/mDY4Zhyczx