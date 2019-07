Federer: "Es surrealista que esté en otra final"

En el tenis no hay empates y a la final solo llegan dos jugadores. Así que estoy entusiasmado de ser yo uno de ellos , decía Roger Federer tras derrotar a Rafael Nadal en las semifinales de Wimbledon. En la lucha por ganar el título y por sumar un nuevo Grand Slam, el suizo tendrá la oportunidad de aumentar a 21 su cuenta; Novak Djokovic, de acercarse con 16, mientras Nadal seguirá con 18. Es el pulso que mantienen The Big Three por ser el mejor de la historia. Entre los tres han ganado 53 Grand Slams en los últimos 16 años y, de ellos, los dos finalistas de este domingo (15.00 horas, Vamos) se reparten 13 títulos en en el All England Tennis Club. Nadie da más.

La verdad es que no sé quién quiero que gane. Lo que mejor nos iría es que se suspendiera, bromeba Toni Nadal tras la derrota de su sobrino. A corto plazo, mejor que gane Dojkovic el 16 que Federer el 21, decía ya más serio. Nadal no estaba para demasiadas bromas y no ocultaba su frustración: Tenía una oportunidad de jugar otra final y, como el año pasado, he perdido en semifinales. No estoy contento porque las oportunidades no son eternas.

El duelo entre Federer y Djokovic quizás no tenga el reconocimiento del clásico con Nadal, pero en número de partidos lo supera de largo con 47 y mucho más ajustado con 25 victorias para Djokovic y 22 para el suizo. Las estadísticas tampoco favorecen a Federer en los enfrentamientos de Grand Slam, 9-6 para el serbio, 3-1 en las finales y también sobre la hierba de Wimbledon, 2-1, donde Federer le ganó en la semifinal del 2014 y perdió en las finales del 2014 y 2015. Federer ha perdido además los últimos cuatro enfrentamientos con el tenista serbio.

"HAPPY BIRTHDAY"

Estoy entusiasmado de poder jugar contra Novak. Hemos jugado muchas veces y no siempre gana el mejor. Será lo mismo que contra Rafa. En partidos así todo depende de quién es mejor ese día, quién está más fuerte mentalmente, a quién le queda más energía y quién es más duro en los momentos de crisis, decía el tenista suizo, al que sus hijos recibieron en el hotel ayer cantándole happy birthday. Sabían que celebrábamos algo importante y es la única canción de fiesta que conocen. Falta un mes para que se la vuelvan a cantar el próximo 8 de agosto, cuando el suizo sople 38 velas para celebrar un nuevo aniversario. Para mi es algo surrealista estar de nuevo en la final de Wimbledon, decía con orgullo el suizo ante el reto de ganar su noveno título.

Roger Federer is truly the GOAT. 🔥



Ours is the Luckiest Generation to witness him live in action !!!#Wimbledon pic.twitter.com/3qGERbljy8 — Conspiracy Theorist (@OnlyMindGames) 12 de julio de 2019

Djokovic no parece demasiado dispuesto a que aumente esa cuenta que comenzó en el 2003. Quiero ganar tantos tantos Grand Slam como sea posible. Esa es mi mayor ambición y para la que me preparo, decía tras superar la semifinal ante Roberto Bautista. Todos sabemos lo bueno que es en cualquier torneo o pista, pero sobre todo aquí en hierba. Saldré a darlo todo. Una final de Wimbledon son esos partidos que sueñas desde niño. Trabajo para eso y voy a tener otra oportunidad de luchar por el título.

Gane quien gane Wimbledon seguirá siendo el castillo inexpugnable de The Big Three. En esa pista central desde el 2003 solo ha sonado la música de Federer (ocho títulos: 03-07, 09, 12, 17), Djokovic (cinco: 11, 14-15, 18) y Nadal (dos: 08, 10), con la excepción de Andy Murray (dos: 13, 16), retirado en esa lucha por culpa de su cadera, con ganas de volver.