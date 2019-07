Federer quiere agrandar su leyenda ante Djokovic

AFP | Londres

El suizo Roger Federer, ocho veces campeón de Wimbledon, confía en su buena estrella para convertirse hoy a sus 37 años en el vencedor de más edad de un Grand Slam moderno, derrotando al número uno del mundo, Novak Djokovic.

Si logra romper el dominio del serbio, de 32 años y vigente campeón, el tenista de Basilea se anotaría su vigesimoprimer título de Grand Slam, dorando un poco más la leyenda que ha forjado durante casi dos décadas.

Los dos jugadores se han enfrentado ya 47 veces en trece años —siete más que Federer con el español Rafael Nadal— y el serbio lleva la delantera con 25 victorias contra 22. Djokovic ha ganado además los últimos cuatro últimos grandes enfrentamientos contra el suizo, que no lo ha derrotado en Grand Slam desde la semifinal de 2012 en Wimbledon. Se volvieron a encontrar en 2014 y 2015 en final sobre la hierba del All England Club londinense y el serbio dominó en ambas ocasiones. La última vez que se cruzaron en uno de los cuatro grandes torneos se remonta a enero de 2016, en la semifinal del Abierto de Australia, y el suizo volvió a caer.

Sin embargo, Federer, que cumplirá 38 años el mes que viene, no quiere pensar en las estadísticas mientras intenta superar al histórico australiano Ken Rosewall, convirtiéndose en el campeón de Grand Slam con mayor edad de la era moderna del tenis. «He tenido un año muy sólido. Gané en Halle (el torneo alemán sobre hierba que se juega justo antes de Wimbledon). Y ahora mismo tengo las estrellas alineadas», aseguró el suizo. «Desde ese punto de vista, puedo encarar el partido con mucha confianza», agregó.

Una seguridad que se vio sin duda reforzada por su victoria el viernes en semifinales contra Nadal, en cuatro sets, de los cuales solo uno y medio presentaron dificultad para Federer.

Y no cabe ninguna duda de a quién apoyará el público de la pista central. Djokovic, cuatro veces campeón de Wimbledon, tiene el respeto de los aficionados británicos, pero no es reverenciado del modo en que lo es el suizo. Demasiado impetuoso para el gusto británico, Djokovic no se granjeó el cariño del público el viernes cuando ganó la semifinal contra el español Roberto Bautista, que a sus 31 años llegaba por primera vez en su carrera tan lejos en un Grand Slam. Tras un larguísimo intercambio de 45 golpes, el serbio lanzó un grito de frustración, se tapó los oídos e hizo un gesto con el dedo sobre la boca a los asistentes, que habían mostrado su deseo de que el punto fuera para el español.