«Felicito a la Ponferradina y le deseo lo mejor en la final»

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

Gustavo Munúa, técnico del equipo cartagenero, no podía ocultar la contrariedad que supone la eliminación de su equipo de la fase de ascenso a la Segunda División y aseguró que la eliminatoria se decidió por pequeños y puntuales detalles: «Dentro de la paridad que hay entre los dos equipos, el Cartagena siempre buscó llevar la iniciativa y la ha tenido en muchos momentos. El equipo ha dado la cara en todo momento, creando ocasiones y dominando, pero nos faltó la fortuna de ponernos en ventaja. En definitiva, tanto el partido como la eliminatoria se definen por detalles y momentos puntuales».

Sobre el choque disputado en El Toralín manifestó: «Hicimos el partido que teníamos que hacer, con mucha personalidad, pero al final, lamentablemente, en una jugada puntual se encuentran con un gol y todo cambia. También tuvimos lesiones, expulsiones… pero nada que decir. Estoy muy agradecido al grupo de jugadores que me ha tocado dirigir y lo sentimos mucho por nuestra gente, que nos ha apoyado durante todo el año y más en las últimas semanas. No ha podido ser».

Para Munúa la Ponferradina se mostró más efectiva que su equipo: «Este play off nos ha dejado muchas lesiones y también alguna posibilidad que hemos tenido y no hemos podido concretar. La Ponferradina en sus acciones ha sido muy efectiva. La eliminatoria se decide por jugadas muy puntuales. La eliminatoria son 180 minutos y no es lo mismo la ida que la vuelta. En los dos partidos prácticamente Joao no ha sacado ninguna pelota de gol, no ha tenido muchas ocasiones muy claras, aunque sí jugadas puntuales. A la Ponferradina le ha salido todo de cara y ha aprovechado sus ocasiones. En casa también jugamos 15 o 20 minutos con diez hombres y ahí la Ponferradina nos marca el segundo».

El entrenador del Cartagena asegura que sus hombres hicieron todo lo posible por superar al equipo berciano: «Me voy con la conciencia tranquila, hemos hecho todo lo posible por superar la eliminatoria. Hubo muchos esfuerzos de mucha gente durante el año y sentimos mucho no haber podido conseguir el objetivo final, que todo el mundo sabe cuál es».

Sobre su futuro manifestó: «Ahora no es momento para hablar del futuro. Estoy muy agradecido a la confianza y la libertad que me ha dado el club para trabajar. Nos faltó la puntilla, pero el club está haciendo las cosas muy bien a nivel institucional, es un club ambicioso, con un proyecto muy lindo. Los jugadores han mostrado buen juego durante el año que nos ha llevado a pelear el campeonato hasta la última jornada y lo mismo en el play off».

Munúa concluyó felicitando a la Ponferradina: «No desmerezco la labor de la Ponferradina, a la que felicito y le deseo lo mejor en la final. Es un equipo que tiene muchas opciones para hacer gol, si les dejas jugar tiene automatismos claros en juego combinativo y también en balones largos, estrategia… Es un equipo peligroso, con mucha experiencia y muy bien dirigido».