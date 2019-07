El fichaje de Bale por el Jiangsu chino se complica, según la BBC

r. b. | madrid

Bale no seguirá en el Real Madrid. O al menos es la noticia que lleva sobrevolando el verano madridista desde casi incluso antes de arrancar la pretemporada. Zidane no cuenta con él, lo ha dicho por activa y por pasiva —e incluso con palabras duras que no gustaron al entorno del jugador. Sin embargo el caso está cerca de convertirse en el culebrón del verano. El galés tiene tres años más de contrato con el Real Madrid y un sueldo millonario que no está dispuesto a perder. Todo hacía indicar que su futuro pasaría por China, pero ayer varios medios de comunicación informaban de que el traspaso de Bale al Jiangsu Suning se había roto. La noticia partió de la BBC y se extendió como la pólvora a los pocos minutos.

De momento todos son rumores, no hay nada concreto, pero lo cierto es que son pocos los clubes que están dispuestos a fichar a un jugador que afronta los últimos años de su carrera al cien por cien. Tiene 30 años aún, pero las lesiones han impedido que tenga continuidad en la casa blanca. El técnico francés no va a contar con él si finalmente se queda. No al menos como un hombre clave en su esquema y eso lo saben tanto el galés como su entorno. Habrá que esperar. Puede que la situación se desbloquee en los próximos días o se alargue hasta final de agosto. Habrá que tener paciencia, pero el futuro de Bale no parece estar en Madrid.