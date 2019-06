Una final de 180 minutos

álex estébanez | ponferrada

En el horizonte de la Deportiva y el Hércules ya se perfila el fútbol profesional y la Segunda División, aunque sólo uno de los dos equipos podrá disfrutar de las mieles del triunfo la próxima semana. Bercianos y alicantinos abren hoy la final de la promoción de ascenso a Segunda en un Rico Pérez (20.00 horas, Footters.com) que estará a reventar para disfrutar del primer acto de una eliminatoria que se presenta extremadamente igualada y en la que los detalles y la suerte serán decisivos para encarrilar una eliminatoria que tendrá su final el próximo sábado en Ponferrada.

Deportiva y Hércules han llegado a este punto mostrándose como dos equipos muy similares, con unas defensas sólidas que apenas conceden ocasiones al rival y unos ataques eléctricos donde la inspiración de los jugadores de arriba puede inclinar la balanza en cualquier jugada del partido. La emoción está asegurada, pues tanto Bolo como Planagumà han mostrado sus intenciones de hacer todo el trabajo posible en la ida, aunque será El Toralín el que dicte sentencia.

La Deportiva contará con una baja sensible para esta ronda final tras la grave lesión de Jon García, que venía formando una pareja férrea con Trigueros en el centro de la defensa. Zabaco, titular indiscutible durante la parte central de la competición liguera, será el encargado de suplir al vasco en la única modificación del once que se prevé en el cuadro berciano. El Hércules, por su parte, recupera al centrocampista Fran Miranda, ausente la semana pasada en Logroño por sanción, por lo que Planagumà podrá poner en liza a su once de gala.

Aunque todo depende de lo que hagan los 22 futbolistas sobre el césped, no se puede dejar de lado el ambiente que presentarán las gradas del Rico Pérez, que contarán con más de 20.000 seguidores herculanos a los que harán frente alrededor de 400 aficionados deportivistas que no dudaron a la hora de recorrer España de punta a punta para estar con su equipo.

No en vano, el estadio alicantino, que habitualmente no se le da bien a la Ponferradina, guarda en sus entrañas el recuerdo más memorable de los casi cien años de historia del equipo berciano. Fue allí, hace casi 13 años, donde Fran se hizo leyenda blanquiazul al marcar el gol del primer ascenso de la Deportiva a Segunda División.

Hoy no habrá celebración ni de unos ni de otros, porque aún quedará por delante un tenso partido en El Toralín, pero el equipo de Bolo también quiere dejar un trocito de historia a orillas del Mediterráneo en esta final de 180 minutos.