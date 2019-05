El final de Liga mejora el comienzo

La Deportiva superará este domingo, si consigue la victoria, la rutilante marca de puntos que realizó en el primer cuarto de competición. Tras pasar las primeras siete jornadas con seis triunfos y un empate, en las tres siguientes igualó ante Pontevedra, Las Palmas Atlético y Atlético de Madrid B. Fueron 22 puntos en 10 jornadas. En este último tramo de competición, que coincide con los duelos jugados después de perder ante el filial canario, el equipo ha ganado seis partidos -todos los de casa y uno fuera- y empatado tres, con lo que totaliza 21 puntos en nueve choques. Serían 24 en diez en caso de vencer al Unión Adarve, partido que empieza a preparar esta mañana el plantel blanquiazul. Eso, en cuanto a puntos, pues el juego ya mejoró desde el inicio de esta racha. Y aun con menos partidos disputados y menos puntos obtenidos que en la recta inicial, ya estaba claro hace semanas que el conjunto de Bolo estaba -y lo sigue estando- en su mejor momento de la temporada. Además, en todo ese tiempo sólo ha recibido tres goles, logrando 16.

«Hemos peleado mucho para clasificarnos. No ha sido fácil, sobre todo tras la mala racha que pasamos. Los equipos que se levantan de la mala racha obtienen premio. Estoy contento porque vine a ayudar y lo he hecho», apuntaba un Carlos Bravo que es parte esencial en este resurgir del equipo. «Ahora hay que ganar en Madrid y esperar. Vamos con la tranquilidad de estar ya en play off y acudimos al choque con la cabeza despejada, pero sin relajación», añadía el madrileño.

Son habló al término del último partido del billete para la segunda fase del campeonato: «Ha sido importante y bonito conseguirlo con nuestra gente y poder celebrarlo. Ahora ir a Madrid a ganar y quedar lo más arriba posible, pero con tranquilidad, pensando en el play off. Vamos a ganar y a esperar a ver qué hacen los rivales. Si ganamos, podemos quedar más arriba. ¡Ojalá pinchen!

Otros jugadores también mostraron su alegría y felicidad en las redes sociales por la clasificación para la fase de ascenso. Destacan las palabras de Yuri, Ríos Reina y Trigueros: «Entre todos hemos conseguido el primer objetivo. Equipo y afición somos de play off. Juntos somos más fuertes. Seguimos», apunta el brasileño. «Ahora es cuando viene lo bonito y tenemos que aprovecharlo. Esto también es de todos vosotros. Gracias afición. ¡Vamos mi Deportiva!», añadió el sevillano. «El año pasado no pudo ser (con el Rápido de Bouzas), pero éste sí. Gracias a todos los que siempre confiaron y apoyaron para que el primer objetivo fuera más fácil. Queda un largo camino por recorrer en el que nos dejaremos todo para intentar lograr ese ascenso que tanto deseamos. Por vosotros, por nosotros... ¡Vamos Deportiva!», concluye el defensa manchego.