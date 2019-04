El Fuenlabrada y dos salidas, para ir al play off

OTERO CONDE | PONFERRADA

La buena marcha que lleva la Deportiva hace que la ilusión crezca en Ponferrada. Al equipo de Jon Pérez Bolo le restan tres partidos de Liga regular, sólo uno en su estadio. Ha de visitar a un RC Celta B que tiene que solucionar todavía el riesgo de caer en el play out, recibir al líder Fuenlabrada y acabar la singladura liguera en Madrid, en hierba artificial ante un Unión Adarve que este domingo visita al Fuenlabrada y que, a pesar de agarrarse a la permanencia con su triunfo ante el Pontevedra, podría descender este mismo fin de semana. En la penúltima jornada visita al Las Palmas Atlético.

El sábado se superaron los 7.000 seguidores en El Toralín y ya no sólo se habla abiertamente de fase de ascenso, sino también de pelear por el título. Pero desde dentro hay más cautela porque aún no hay nada conseguido.

Por otro lado, el plantel blanquiazul descansa hoy y Saúl Crespo será profeta en su tierra. El centrocampista ponferradino será el encargado de dar el pregón de las fiestas de su barrio, Cuatrovientos, desde las 23.30 horas.

clasificados

A falta de tres jornadas para que acabe la Liga casi un tercio de los equipos que disputarán la fase de ascenso ya tienen el pasaporte para la misma. El único grupo que aún no cuenta con clasificados es precisamente el I. En el II ya se han metido el Real Racing Club, que se proclamaba campeón el fin de semana, el Mirandés y la UD Logroñés, que tras ganar al equipo rojillo en Las Gaunas, le peleará la segunda posición. En el III ya se ha metido el Atlético Baleares, que el fin de semana puede sellar el título liguero. Y en el IV la UD Melilla también selló la clasificación tras ganar su partido con dos goles del ex deportivista Menudo. Curiosamente el RC Recreativo, que también ganó y tiene los mismos puntos que la escuadra africana, no está clasificado porque en un quíntuple empate a 69 puntos se quedaría fuera.

Viaje a Vigo y Memorial Laredo

Ya desde la pasada semana está programado un viaje a Vigo por parte de la Federación de Peñas para acompañar al equipo en un duelo que puede resultar definitivo para disputar la fase de ascenso. El precio es 30 euros para peñistas y abonados y 35 para el público en general, incluyendo en el precio el traslado en autobús y la entrada. Los días para apuntarse son hoy y el jueves -mañana no- de 19.00 a 21.00 horas en el bar de El Toralín. Partirá del estadio a las 07.30 horas del propio domingo. Anoche ya casi se había llenado un autobús.

En otro orden de cosas, mañana se disputa el Memorial Antonio Domingo Laredo, que recuerda al que fuera presidente de la SD Ponferradina y médico del CF Endesa. Está organizado por la Asociación de Futbolistas Veteranos de Ponferrada y reúne a los equipos benjamines de Deportiva, Cuatrovientos, Cultural, Puente Castro, UD Santa Marta, CD Avance, CD Arroyo y Club Internacional de la Amistad. Esta XXIII edición se disputará en las instalaciones Ramón Martínez desde las 10.30 horas, La final está programada para las 13.15 horas.