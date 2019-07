Fullana, por fin en Segunda

álex estébanez | ponferrada

Francesc Fullana se quedó dos veces a las puertas del ascenso a Segunda División el pasado mes de junio, después de que el Atlético Baleares tropezara primero con el Racing de Santander y después con el Mirandés, y no era la primera vez que al futbolista mallorquín se le escapaba el fútbol profesional entre los dedos, por lo que finalizada la temporada tomó la decisión de poner fin a su etapa en Palma de Mallorca para aceptar alguna de las ofertas que le llovían de la Liga 1|2|3.

De todas ellas, la que más le atrajo finalmente fue la de la Deportiva, que ayer le presentó oficialmente en la sala de prensa de El Toralín, donde el jugador reconoció que «llevaba mucho tiempo en el Atlético Baleares y quería subir allí, pero cuando acabó la temporada me tomé un tiempo para decidir qué hacer, si quedarme allí o buscar una oportunidad como ésta. Fueron semanas muy intensas y a los dos días ya salieron clubes importantes preguntando por mí, pero cuando se dio la oportunidad concreta de la Ponferradina no me lo pensé».

En esta rápida decisión influyó «la confianza que me transmitió tanto el entrenador como el club. Ambos me dijeron que estaban convencidos de que yo podía ayudar y eso hizo que no tuviera ninguna duda. Eso, unido a todo lo que me han contado de este club, que es muy familiar, con gente que te apoya en todo momento, muy similar al Atlético Baleares».

En Ponferrada podrá cumplir al fin su sueño de jugar en el fútbol profesional, algo que pudo hacer en el Llagostera, pero el club catalán no contó con él tras lograr el ascenso: «Todo el mundo me decía que me merecía jugar en Segunda, y aunque tenía muchas ganas de hacerlo con el Atlético Baleares he podido llegar aquí. Estoy feliz de estar en la Ponferradina, de tener esta oportunidad y de que hayan confiado en mí. Voy a ayudar todo lo que pueda en esta temporada ilusionante para mantenernos y disfrutar de la Segunda División».

Como en los casos de Nacho Gil y Pablo y Luis Valcarce, Fullana llegó al Bierzo a finales de la pasada semana y la falta de entrenamientos le impidió jugar en el amistoso del pasado sábado en Camponaraya, por lo que podría debutar mañana en Orense.