Gran afluencia de socios para renovar

La primera jornada para renovar los abonos de la Cultural se saldó con numerosos socios haciendo cola en las oficinas del Reino de León desde primera hora. E incluso hubo un nutrido grupo de aficionados que no dudó en desplazarse de madrugada para ser los primeros en conseguir su carné de la próxima temporada. De momento solo pueden renovar los antiguos socios. No será hasta el 10 de agosto cuando se abran las taquillas para los nuevos. Hasta esa fecha, el club leonés tiene en marcha la campaña de precios especiales y descuentos de hasta un 12%. No habrá cifras oficiales hasta que comience la Liga, pero la entidad confía en acercarse a la cifra de 7.000 socios. Los precios de la mayor parte de localidades son similares a los del pasado año, aunque la gran novedad son las renovaciones grupales. También existe una opción plus donde se incluyen los dos medios días de ayuda al club que, pese a la petición de la Federación de Peñas, no se han eliminado de la hora de ruta.