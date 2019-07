El gran salto del fútbol con el Mundial: récords de audiencia y éxito de marcas

Holanda o Estados Unidos levantará este domingo el trofeo que le acredita como mejor equipo femenino del mundo. Destronar al conjunto liderado por Alex Morgan se ha convertido en la obsesión de cada rival al que se han enfrentado las norteamericanas, vigentes campeonas. En la final lo es para la selección de Lieke Martens, que pretende dar la sorpresa en el terreno de juego. Pero fuera de él, todas han ganado. Mientras los focos deportivos se centran en Megan Rapinoe, Vivianne Miedema, Van de Sanden o Carli Lloyd, las marcas ya calculan el rédito económico. Audiencias, ventas y redes sociales dan fe de que Francia 2019 supone un punto de inflexión para las futbolistas.

En el campeonato que la FIFA estableció como inicio de la igualdad en el fútbol, patrocinadores, medios y redes sociales comienzan a hacer las cuentas de un campeonato histórico para ellas. Según un informe publicado por Wall Street Journal, entre el 2016 y 2018 el fútbol femenino ingresó más dinero que el masculino en concepto de entradas en Estados Unidos. "Hay potencial cuando se hace una inversión", explica la directora de la asociación de jugadoras, Becca Roux.

La ecuación está clara, y sin haber concluido el Mundial, las grandes marcas ya sacan pecho con la explosión definitiva. Por un lado, empresas como Nike se frotan las manos tras convertirse en líder de ventas de ropa deportiva para mujeres. Por otro, las televisiones pulverizan sus datos con cifras que en algunos casos suponen doblar anteriores récords. En mitad de todo las redes sociales, donde solo la FIFA ha ganado dos millones de seguidores.

ROPA DEPORTIVA

La camiseta de Estados Unidos para este Mundial de Francia 2019 es la más vendida por Nike en 2019, ya sea masculina o femenina, superando sus grandes apuestas como el FC Barcelona o Brasil. Así lo aseguró Mark Parker, CEO de la compañía, en la presentación de resultados que se dieron a conocer antes del éxito de la selección de las Barras y Estrellas en este campeonato. "Es la más vendida en Nike.com en una sola temporada", comunicaba. "La exposición mediática ha multiplicado la venta de equipaciones, sujetadores deportivos y otras prendas enfocadas a las mujeres".

Catorce de los 24 equipos presentes en esta cita histórica para las mujeres en el fútbol vestían camisetas de la marca estadounidense, que se ha convertido por primera vez en el mayor vendedor de sujetadores. "Es un año muy importante para la evolución", insistía. Según un análisis de Markets Insider, se estima que sus ventas de ropa deportiva han aumentado un 11% y 7.400 millones de dólares por esta repercusión. Megan Rapinoe, icono fuera de la cancha por su lucha por los derechos sociales y Alex Morgan, emblema de la marca, son las futbolistas que más elásticas han vendido.

United Stars of America.

These are the most popular @USWNT jerseys in each 🇺🇸 state. pic.twitter.com/mC47DwiQ8N — SOCCER.COM (@soccerdotcom) 7 de junio de 2019

Además de Estados Unidos, otras grandes selecciones como Francia, Inglaterra, Australia o Países Bajos visten de una marca que ya ha logrado un hito histórico gracias al Mundial. Heidi Burgett, directora de comunicación de Nike, celebraba el éxito en Twitter.

Nike sponsors 14 of the 24 teams in this summer’s World Cup, here are the kits they’ll be wearing: pic.twitter.com/ZaPpgJNr4E — Heidi Burgett (@heidiburgett) 11 de marzo de 2019

The USA Women’s Home Jersey is now the #1 soccer jersey, men’s or women’s, ever sold on https://t.co/ccEwlGA6hv in one season. #USWNT https://t.co/7ieaB74mBg — Heidi Burgett (@heidiburgett) 29 de junio de 2019

AUDIENCIAS DE TELEVISIÓN

El debut de España ante Sudáfrica disparó a GOL a su máximo de temporada con 859.000 espectadores y un 8,6% de share. En ese partido en el que 'La Roja' logró la victoria (3-1), casi dos millones de personas vieron al menos un minuto de partido. Pero era solo el inicio de un crecimiento imparable. En la eliminación en octavos de final ante Estados Unidos, y pese a ser a las 18.00h, se reunieron ante el televisor 1.320.000 espectadores superando un 12,8% de share alcanzando máximos de 1,8 millones.

"Hay un crecimiento sin precedentes en la práctica del fútbol femenino a nivel nacional en 2018", explican desde MEDIAPRO. Con más de 150 horas de programación especial, GOL ha firmado el mejor mes de junio de su historia (1,2%) con el mejor dato de la temporada con los octavos de final de la selección.

España - Estados Unidos: 1.320.000 y 12,77% España - Sudáfrica: 859.000 y 8,6% China - España: 714.000 y 7,83% Alemania - España: 675.000 y 7,47% Holanda - Suecia: 527.000 y 3,8% Inglaterra - EEUU: 484.000 y 3,8% Noruega - Australia (penaltis): 348.000 y 3,05% Francia - Brasil (prórroga): 339.000 y 2,66% Francia - Estados Unidos: 322.000 y 2,98% Inglaterra - Argentina: 315.000 y 2,53%

Aunque son datos positivos para la televisión en España, están lejos todavía de las grandes potencias de este deporte. Francia, la anfitriona, rompió en dos ocasiones su récord particular. El partido inaugural fue visto por 11 millones de personas a través de TF1, tan solo un millón por debajo del debut de la selección masculina en Rusia 2018. Según publicaba Le Parisien, tras esa victoria ante Corea del Sur (4-0), la publicidad se encareció un 60% pasando de 73.000 euros por bloque de 30 segundos a 116.000. Tan solo dos semanas después, en el gran duelo de cuartos de final ante Estados Unidos, se situaba el último gran récord con un 51% de share.

#Audiences#CdMFéminine🏆



NOUVEAU RECORD D’AUDIENCE DE L’ANNÉE



⚽️FRANCE / USA sur @TF1



📌10,7 M de Tvsp - ✅ 51% de PdA



📈Pic à 12,2M



✅ 60% de PdA auprès des Ind25/49



✅ 56% de PdA auprès des FemRdA-50



✅ 65% de PdA auprès Hom-50



✅ 67% de PdA auprès Ind15/34#MERCI pic.twitter.com/ufoyXtNSRh — TF1 Pro (@TF1Pro) 29 de junio de 2019

No solo en Francia se han multiplicados los visionados de este fútbol. Estados Unidos, Brasil, Alemania, Inglaterra, China o Italia celebran el éxito de este Mundial:

FOX Sports registró 8,24 millones de espectadores en Estados Unidos, el partido más visto desde la final del Mundial de Rusia 2018, subiendo un 7% respecto a Canadá 2015 pese a tener horario europeo.

En Brasil, 35 millones de personas vieron el partido ante Francia en GloboTV, que sumados a los 10,6 del país galo suponen el partido femenino más visto de la historia.

7,9 millones de alemanes vieron a su selección caer derrotada ante Suecia en cuartos a través de ARD con una cuota del 43,2%.

En Holanda fueron 5,015 millones y un 78,5% de cuota de pantalla las cifras que situaron un nuevo récord superando los 4,1 de la final de al Eurocopa.

Inglaterra no ha parado de batir récords, cuatro en tres semanas, dejándolo en 11,7 millones y 50,5% de share en el último partido de semifinales ante Estados Unidos. El total del torneo, con más de 30 millones de espectadores, dobla las cifras de su anterior participación.

China ha mejorado en cuatro millones la audiencia del anterior Mundial, dejando su récord en 12.032.000 de espectadores.

Italia no solo ha enganchado con su juego, como gran sorpresa del campeonato, sino que ha atrapado a sus aficionados dejando su récord en 7.303.000 personas en el tercer encuentro de la primera fase ante Brasil, superando con creces los 202.844 que tenía establecidos del Japón-Estados Unidos de 2015.

La propia FIFA celebró las cifras en un balance que realizó al terminar la primera fase. Solo en las dos primeras semanas de competición, el organismo tenía contabilizados 433 millones de visionados de sus canales, dos millones de nuevos seguidores en redes sociales y un 20% de share diario de las conversaciones en Twitter. Con este impacto, la FIFA espera llegar a mil millones de conexiones al finalizar el torneo.

No es de extrañar que las grandes marcas mundiales dieran el paso definitivo hacia el patrocinio. FOX se vio desbordada con el inicio del Mundial y pasó de 40.000 dólares a 140.000 por anuncios de 30 segundos. Barclays anunció una inversión de 12,7 millones para patrocinar la liga inglesa hasta 2022, mientras VISA ha hecho lo propio con la Champions League.

REDES SOCIALES

Twitter ha sido un elemento esencial en la difusión de contenidos de este Mundial. La propia red social lo sabe, y ya ha establecido ránkings de conversaciones a lo largo de este mes. Francia - Brasil y España - Estados Unidos fueron los dos partidos más comentados mundialmente. Entre los momentos más destacados se encuentran la derrota de Brasil en octavos o el polémico segundo penalti que daba la clasificación a Estados Unidos ante España. En cuanto a jugadoras, hay cinco que se llevan todos los méritos: Marta (Brasil), Megan Rapinoe (EEUU), Alex Morgan (EEUU), Amandine Henry (Francia) y Wendie Renard (Francia). España está entre los cinco equipos más mencionados junto a Brasil, EEUU, Inglaterra y Francia.