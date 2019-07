Griezmann se compromete a aportar "mucha alegría" al Barça

No se sabe qué recibimiento tendría este domingo Antoine Griezmann de ser abierta al público su presentación. El cambio de césped impedirá la presencia de aficionados y resolver la duda. No se puede descartar que hubiera recibido algún reproche, a la vista del precedente liguero en el Camp Nou. O quizá no, concentradas como están las fuerzas culés que velan contra jugadores caprichosos más pendientes ahora de Neymar. Esa es la parte buena del verano galáctico de Bartomeu. El brasileño ha dulcificado la imagen del francés.

Griezmann se hizo este sábado las primeras fotos en las instalaciones azulgranas, en la tienda del club en el Camp Nou, escoltado por la camiseta a cuadros con su nombre, aunque no su número. De momento, el 7 que tanto le gusta aún es de Coutinho, cuyo agente, por cierto, pidió claridad sobre su cliente, "que digan la verdad", dijo, tras enterarse que el brasileño es usado como moneda de cambio por Neymar. "He guardado silencio en este periodo, pero no permitiré que el Barcelona mienta sobre el jugador. Si quieren que Coutinho se vaya, tienen que decirlo. Y con el jugador decidiremos qué es lo mejor para su futuro", afirmó Kia Joorabchian.

El tren azulgrana

Pero este fin de semana el protagonismo corresponde a Griezmann y este tren azulgrana que le ha pasado una segunda vez. Hizo unos toques precisos ante el escudo y después se deshizo del balón con un gesto de baloncesto, como tirando a canasta, ratificando su pasión por la NBA. El Palau podría tener un aficionado más. Al canal oficial del club ofreció unas palabras en las que se definió como un futbolista de "juego alegre y ojalá pueda aportar mucha alegría al equipo". Señaló también la impaciencia que siente por ver en "el día a día a Messi" y de reencontrarse con sus amigos Umtiti y Dembélé. "Tengo ganas de verles y pasar buenos ratos con ellos".

Menos feliz le hace la reclamación del Atlético de Madrid de 80 millones extras a los 120 ya depositados el viernes en la Liga de Fútbol Profesional. Sevan Karian, abogado de Griezmann, criticó en las páginas de LEquipe la pose belicosa del Atlético. Antoine está muy decepcionado por la actitud del Atlético y de sus dirigentes, que actúan con una mala fe alucinante y comunican lo contrario de lo que le dijeron en privado.

Inicio de pretemporada

Griezmann, presumiblemente, responderá a ello esta domingo en la presentación (19.30 horas), y sobre el estado de su arrepentimiento respecto al documental de La decisión que tanto escoció a la directiva que ya le ha perdonado. Previamente, se someterá a la preceptiva revisión médica junto al resto de la plantilla, citada este domingo por la mañana por Ernesto Valverde para iniciar ya la pretemporada. Estarán todos los miembros de la primera plantilla excepto los que disputaron la Copa América.

Griezmann no será la única novedad. También comparecerán el centrocampista De Jong y el portero Neto. Del filial están llamados Iñaki Peña, Oriol Busquets, Riqui Puig, Álex Collado y Carles Pérez. Y a partir del lunes comenzarán a hacer trabajo de campo en las instalaciones de Sant Joan Despí. Ahí con trabajo y en los partidos con goles es donde se suelen borrar las viejas rencillas.