Griezmann comunica al Atlético que se va y se acerca al Barça

Antoine Griezmann ha comunicado al Atlético de Madrid que se va. Tomó una decisión hace un año y ahora ha cambiado de rumbo. Tomó la decisión de quedarse en el Metropolitano, pero ahora, tras una temporada irregular, llena de problemas, el delantero francés ha decidido abandonar el club rojiblanco. El Barça le espera con los brazos abiertos porque su cláusula baja a partir del 1 de julio de 200 millones de euros a 120.

El sábado, y ante el Levante, Griezmann jugará su último partido con la camiseta del Atlético. Tras una reunión, promovida por el propio club, se ha llegado a esa conclusión. Quería saber Miguel Ángel Marín, el máximo responsable directivo, y Diego Pablo Simeone, el técnico, las intenciones de la estrella francesa. No querían ambos, ni tampoco el propio jugador, exponerse a la misma situación de la pasada temporada.

"Hola a todos, después de hablar con el Cholo y con Miguel Ángel", empieza diciendo el delantero francés en un vídeo para comunicar su adiós. "Después de hablar con la gente de los despachos quería enseguida hablar con vosotros, atléticos y afición que siempre me ha dado mucho cariño", continuaba Griezmann.

"He tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, de tomar otros desafíos. La verdad es que me ha costado tomar la decisión y ese nuevo camino. Es lo que siento y es lo que necesito", ha comentado el jugador francés, recordando "esos cinco años en los que he ganado mis primeros títulos y mis primeros trofeos. Han sido cinco años en los que he dejado todo en el campo y he intentado ser un chico bueno".

Silencio azulgrana

Querían escuchar a Griezmann lo antes posible porque debe el Atlético reconstruir el proyecto lo antes posible porque se le marchan las piezas más importantes. Y el francés es, por supuesto, la que más. El Barça, entretanto, guarda silencio a la espera de que todas las piezas vayan encajando antes de anunciar el fichaje del delantero, al que ya quería hace un año.

Entonces, y convencido por sus compañeros, especialmente Godín, quien ahora se va al Inter, y por Simeone, Griezmann decidió continuar una temporada más. Pero no ha salido como él pretendía porque, además, ha roto el equilibrio del vestuario debido a su salario de estrella mundial. Ahora, llegado a este punto, el delantero cree que es necesario abandonar el Metropolitano amparado en el deseo de encontrar nuevos alicientes en su carrera deportiva, uniéndose al Barça, un equipo que le garantiza un proyecto ganador junto a Messi y Luis Suárez.

Dybala y Cavani

De hecho, los compañeros del jugador, según informó el pasado domingo la Cadena SER, ya estaban al corriente de su voluntad de irse. Por eso, el Atlético le instó a una reunión lo antes posible para que no se dilatara más el proceso, teniendo así la capacidad de actuar en el mercado. Dybala, la estrella de la Juventus, que ha perdido peso en Turín, y Cavani, el delantero centro del Paris SG, son los dos grandes candidatos que maneja Simeone para rellenar el inmenso hueco que dejará Griezmann en el ataque del Atlético, teniendo en cuenta además que Diego Costa no ha rendido como se esperaba.

En el Barça la llegada de Griezmann provocará un efecto inmediato. Es la salida de Coutinho, un jugador que no ha rendido como se esperaba de él a pesar de ser el fichaje más caro en la historia del club azulgrana. Hace año y medio que aterrizó en el Camp Nou procedente de Anfield. Ni rastro de ese jugador por el que se pagaron 160 millones de euros. La llegada de Griezmann genera el primer paso de un largo mercado en el que también intervendrán jugadores como Hazard, que se irá al Madrid previo pago de 100 millones al Chelsea, y, por supuesto, del propio Coutinho, que tiene un amplio mercado en el fútbol inglés.

Silbado en abril

En el Camp Nou se guarda silencio esperando ahora que la cláusula de rescisión del delantero francés baje hasta los 120 millones. De esta manera, el club completará el tridente de ataque que había diseñado la pasada temporada sin tener que vivir tanto de los goles de Messi y Suárez, los factores más desequilibrantes.

Tras estar cinco años en el Atlético, Griezmann entiende que es el momento de marcharse porque, a sus 28 años, no quiere ir perdiendo más tiempo sin ganar títulos. Ha logrado 15 goles en la actual Liga llevando al equipo de Simeone al segundo lugar, por detrás del Barça de Valverde.

Hace un año ya tenía el billete para volar al Camp Nou, pero en el último suspiro anunció su decisión en aquel novedoso documental producido por Gerard Piqué. La última visita suya fue el pasado 6 de abril en el Barça-Atlético (2-0) y cada vez que tocaba el balón era silbado por el público azulgrana. Si nada cambia, su próxima visita será para ser presentado como nuevo jugador del Barça.