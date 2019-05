Guardiola: "El Barça puede estar tranquilo. No vamos a fichar a Griezmann"

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró en rueda de prensa que no van a fichar a Antoine Griezmann, quien esta semana anunció su marcha del Atlético. "El Barcelona puede estar tranquilo, no estamos interesados en él porque no lo podemos fichar", explicó el técnico en la rueda de prensa previa a la final de la FA Cup (Copa de Inglaterra) que jugarán este sábado contra el Watford.

Las declaraciones de Guardiola llegan días después de que el francés confirmara su marcha del Atlético a través de redes sociales, sin un destino aún claro. Además, Guardiola respondió a la marcha de Massimiliano Allegri de la Juventus y dijo que él no va a ser su sustituto. "¿Cuántas veces tengo que decirlo? No voy a ir a Turín. Estoy contento trabajando con este club, con esta gente", indicó el entrenador.