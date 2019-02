Guardiola responde a Solari e insiste que el Madrid "no es el mejor de la década"

Diga lo que diga Santiago Solari, para Pep Guardiola no hay dudas. "El Madrid no es el mejor equipo de Europa en esta última década", ha insistido el entrenador del Manchester City replicando a su colega argentino. "El Madrid ha ganado la Champions tres años consecutivos y es el favorito pero no es el mejor equipo de la década", ha recordado Guardiola.

Guardiola inisiste en que el Madrid no es el mejor equipo de la década y finaliza su justificación con: "Espero que Solari haya entendido mejor mi mensaje ahora. Estoy seguro que estarán contentos conmigo" pic.twitter.com/XETWBs24oI — RealEspartaβ (@RealEspartaB) 8 de febrero de 2019

"Cuando cuentas ligas, copas y demás, Juventus, Barça y Bayern han ganado seis o siete y ellos dos", ha precisado el técnico del City reafirmándose en la afirmación que pronunció hace una semana poniendo por delante del Madrid a esos tres club.

LA IRONÍA DE PEP

Ante esa frase de Guardiola llegó entonces la respuesta de Solari, quien cree que se trataba de "una omisión deliberada". Ahora, en cambio, el técnico del City ha ido un poco más allá. "Espero que Solari haya entendido mejor mi mensaje ahora. Seguro que están ahora mismo muy contentos conmigo", ha dicho irónicamente Guardiola.

"Los aficionados del Madrid están esperando que diga que ha sido el mejor. Contando Europa lo han sido de largo porque han ganado las tres últimas Champions, pero contando Ligas, Copas y otros trofeos no lo son", ha reiterado el entrenador del Manchester City, que se mide este domingo con el Chelsea.