Guijosa firma hoy su renovación

Sergio C. Anuncibay | León

Rafa Guijosa seguirá al frente del Abanca Ademar más allá del mes de junio. El acuerdo con el técnico madrileño está cerrado desde hace días y hoy mismo firmará la renovación por otras dos temporadas en las oficinas del club. «Nunca ha habido ningún problema con él. Mañana —por hoy— lo plasmaremos en un papel y lo haremos público», reveló ayer el presidente Cayetano Franco, que asegura así la continuidad del entrenador que ha llevado al equipo leonés a la Liga de Campeones en las dos últimas tentativas.

En su primer curso, allá por 2016, lo clasificó para la EHF tras acabar la Liga en la tercera plaza. Un año después desbancó a Logroño del subcampeonato y repitió el mismo guion la última campaña. Del mismo modo, esta temporada tiene al Abanca Ademar en la pelea por las posiciones europeas, a pesar de que no han tenido suerte con las lesiones.

Su renovación era una de las prioridades que se había marcado la directiva dentro de la planificación del proyecto deportivo del próximo ejercicio. También la de Nacho Biosca, aunque el portero rechazó la propuesta del club por la elevada cláusula de rescisión que le imponían desde el Ademar. Al menos así justificó el catalán una decisión que pilló con el paso cambiado al presidente, que ayer le respondía de manera clara.

A Cayetano Franco no le ha gustado cómo ha tratado este tema Biosca y explicó que su salida responde a motivos bien distintos, no a esos 40.000 euros de cláusula. «Respeto todo lo que él ha dicho, pero a nadie se le escapa que un jugador se vaya por una cláusula que redujimos en más de un cincuenta por ciento respecto al último contrato. Incluso llegamos a la cantidad que él pedía —unos 20.000 euros— si no nos clasificábamos para Europa», aclaró el dirigente, quien aseguró que tanto el guardameta catalán como su representante «decidieron alargar el tiempo para ver si cerraban un acuerdo con otro club, como así ha sido», señaló.

También apuntó que prácticamente le doblaban el sueldo. Por eso no cree que una nueva rebaja en la cláusula hubiera desembocado en el sí de Biosca. «Sé lo que digo y sé lo que hago. Además el director deportivo (José Ángel Cabero) sabe perfectamente lo que le dijo a su representante, pero pasó el tiempo y firmó por el Kadetten suizo», apuntó Tano Franco, convencido de que el portero se va porque le pagan más.

Eso sí, le achacó que no hubiera llamado al club para comunicar que no seguiría en León porque le había llegado una propuesta que iba a aceptar. «Tiene poca experiencia en la vida. Yo, que tengo más de 60 años, sé que siempre hay que quedar bien en todos los sitios para dejar una puerta abierta. Si nos hubiera llamado incluso le habríamos animado si no quería quedarse aquí porque le pagábamos menos o porque no le gusta el proyecto. Yo, si me pagan el doble, también cambiaría», subrayó Cayetano Franco, molesto con las formas. Si bien, le deseó lo mejor a Biosca en Suiza a pesar de que considera que es demasiado pronto para irse a una Liga extranjera.

En cuanto a la continuidad de Zivan Pesic, el máximo responsable del Abanca Ademar reconoció que no está nada clara en estos momentos. «Está muy contento en León y si solo atiende a motivos deportivos se quedaría aquí, pero ha fallecido su padre e igual se acerca a Serbia para estar con su familia», aclaró.

El que no seguirá seguro es el central Rodrigo Pérez. Ayer mantuvo una reunión el presidente con el representante del canterano, que ha decidido dejar el equipo leonés y probar en otro lugar. Quiere tener más protagonismo sobre el parqué y además tampoco le ha convencido la oferta económica que le trasladaron. Ahora, el Ademar tendrán que acudir al mercado para contratar al menos a tres jugadores, un pivote, un central y un portero. Quizá alguno más.