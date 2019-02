Guille Donoso apunta a titular

otero conde | ponferrada

No suele enseñar mucho Jon Pérez Bolo durante la semana lo que va a hacer el domingo, pero alguna vez sí da pistas. Si nos guiamos por lo ensayado en el entrenamiento de ayer en el anexo a El Toralín, Guille Donoso podría ser la principal novedad del equipo blanquiazul en el duelo de pasado mañana ante el Coruxo FC. Y no sólo en la convocatoria, sino también en el equipo inicial. El futbolista cedido por CD Lugo entraría por la banda derecha en un sistema 4-4-2 al que regresaría el equipo tras varias jornadas. El último encuentro en el que utilizó esa disposición de inicio fue el de Burgos hace poco más de un mes en El Plantío.

La de Guille Donoso y la del esquema táctico no sería las únicas novedades, insistiendo en que todo se basa en lo ensayado, pero no es vinculante de ningún modo. Yuri volvería al once tras su suplencia en San Sebastián de los Reyes. Formaría en punta junto a Kaxe. El centro del campo lo completaría Pablo Larrea, Óscar Sielva y Dani Pichín. Sobre el sustituto del sancionado Son, las opciones principales eran las de Yacouba Diori o la de volcar a Jon García a ese costado. En el entrenamiento de ayer se impuso esta última, entrando en el centro de la defensa el manchego Pablo Trigueros, que volvería así al equipo.

Saúl Crespo podría ser uno de los damnificados del cambio de sistema y de la entrada de las novedades señaladas. El de Cuatrovientos habló ayer del próximo partido y de la actualidad del conjunto blanquiazul. El primer asunto, los -9 puntos de diferencia con respecto al mismo tramo de la primera vuelta: «Empezamos la primera vuelta muy bien y la segunda todo lo contrario. Tenemos que acabar con esta racha y ganar ya». Sobre el duelo ante el conjunto vigués, el centrocampista apuntó esto: «El Coruxo juega muy bien al fútbol y aunque desde el club hablen de permanencia, está peleando por meterse arriba. Va a ser un encuentro complicado, pero como todos».