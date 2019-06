«Hay que cerrar en casa el ascenso que tanto nos merecemos»

Á. O. | ALICANTE

«Sabíamos que era un rival muy complicado, pero fuimos valiente y al final nos hemos llevado la victoria». Son, futbolista de la Deportiva, celebró tras el partido un triunfo que acerca el sueño del ascenso, aunque lamentó ese último gol del Hércules. «Ha sido una pena pero ahora tenemos que cerrar en El Toralín este ascenso que tanto nos merecemos», apuntó el jugador de la Ponferradina, quien valoró la actuación de su compañero Isi Palazón, autor de dos tantos, los primeros, en el Rico Pérez. «Así son los partidos de play off. Hemos tenido la suerte de que ha hecho dos auténticos golazos y después hemos podido meter el tercero. De todas formas no nos podemos confiar porque todavía quedan noventa minutos de la eliminatoria. Isi, que tiene un potencial enorme, nos ha ayudado, pero repito, no nos podemos relajar», insistió Son, que pretende cerrar el ascenso de la mejor forma posible, con un nuevo triunfo en Ponferrada. «Queremos ganar el sábado en El Toralín», subrayó el futbolista de la Deportiva.