«Hay que sumar de tres en tres»

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El delantero de la Cultural Dioni Villalba (Málaga, 1989) se estrenó como titular a las órdenes de José Manuel Aira en el partido del domingo frente al Atlético de Madrid B. El atacante adquiere su mejor estado de forma en cada uno de los entrenamientos, que iniciaron la presente semana ayer en el Área Deportiva de Puente Castro. Ya con pensamiento situado en el próximo partido del campeonato de Liga del Grupo I de la Segunda División B frente al Real Madrid Castilla, el domingo a partir de las 19.00 horas en las instalaciones de Valdebebas. Dioni Villalba, una vez acometida la primera sesión de trabajo de la semana, se muestra optimista con el rendimiento del equipo e indica que el margen de crecimiento es elevado de cara a los próximos compromisos de la competición liguera, comenzando por el partido frente al filial blanco.

Con respecto al empate del domingo ante el Atlético de Madrid B, Dioni recuerda: «El rival tenía mucho nivel. Es verdad que en la segunda parte nos costó un poco más. Tuvimos buenos momentos de mucho nivel, pero hay que seguir».

En cuanto a su actuación, ya en el once inicial de Aira, el delantero culturalista afirma: «Tengo que adaptarme, mejorar mucho. Estoy contento por tener minutos, aunque aún no estoy en mi mejor versión, sobre todo en lo físico. No me encontré mal, pero hay que seguir la adaptación».

Al ser interrogado por el puesto que ocupó en el campo frente al filial colchonero, explica: «La posición no me era desconocida, ya jugué ahí en otras etapas. Quizá mi posición natural está más centrada, pero ahí también puedo ayudar al equipo. El equipo lo intentó, aunque no salieron las cosas del todo. Seguimos trabajando duro para dar nuestra mejor versión posible».

Sabe que la competición transcurre y cada partido es importante para cumplir con los objetivos marcados por la entidad al final de la presente temporada: «Cada vez queda menos tiempo. No estamos a principio de la Liga. Sabemos que si estamos a nuestro nivel, podemos sacar los puntos. Ahora viene el Real Madrid y debemos afrontarlo con garantías. El domingo disfruté mucho con el ambiente, queremos corresponder a la gente. Si queremos estar arriba, tenemos que empezar a sumar de tres en tres con más regularidad. Este equipo siempre sale a ganar, y así debemos demostrarlo»

«Hay que mejorar, está claro, pero creo que estamos en el camino correcto. Hay que encajar las piezas nuevas, pero todo va a más. Este es mi punto de vista. En el acierto está la clave».

Sobre el partido del domingo ante el Real Madrid Castilla expone: «No contemplamos perder en Madrid. Sólo nos centramos en trabajar al máximo, confianza plena, y tratar de conseguir la victoria».

Con respecto a si está solventada la denuncia del Fuenlabrada por los pagos que debe hacer de acuerdo a lo establecido en su cláusula de rescisión, Dioni lo explica: «El tema de mi anterior club, fue un asunto de plazos. La Cultural se ha portado muy bien conmigo, sin su ayuda no lo podríamos haber solventado así de bien. Quiero agradecer públicamente su apoyo».

Para seguir creciendo en el plano deportivo, Dioni recalca: «Está claro que hay mucho que mejorar, pero el equipo tiene confianza en lo que hace, en el trabajo diario. Frente al Atlético tuvimos diferentes momentos a lo largo del partido, debemos aprovechar las situaciones beneficiosas que generamos».