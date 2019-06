Hazard abre la puerta a las ventas

NACHO CABALLERO | MADRID

Aunque ahora mismo la casa blanca pueda parecer una fiesta de júbilo y alegría, el continuo anuncio de fichajes puede llegar a convertirse en un problema. Con la incorporación de Hazard, la contratación de Jovic procedente del Eintracht por una cantidad fija de 60 millones de euros más cinco en variables, y el fichaje ya cerrado desde marzo de Eder Militao, que llegará procedente del Oporto por 50 millones, el Real Madrid ya ha invertido para la temporada que viene unos 210 millones de euros totales en contrataciones, sin contar los 45 millones que costó el brasileño Rodrygo, fichado el verano pasado.

Siguiendo al pie de la regla las normas del ‘fair play’ financiero implantado por la Uefa, los clubes solo pueden gastar 100 millones de euros más de lo que ingresan por ventas de jugadores. En resumen, el Madrid tendría en este momento que forzar las salidas de jugadores hasta que consiga al menos 110 millones. Las ofertas no están llegando a las oficinas del Bernabéu y las prisas empiezan a crecer. Se ha colocado en el mercado jugadores apetecibles e interesantes como Ceballos, Llorente, Vallejo, De Tomás o Navas. Además, jugadores de talla mundial como Bale o James también están en el mercado, pero aún ningún club ha llamado a la puerta de Florentino.

Además, el equipo blanco tiene ahora 25 jugadores en plantilla y deben regresar once cedidos. El límite de futbolistas está fijado en 23 y hay que hacer hueco a Hazard, Jovic, Militao, Rodrygo, la más que posible llegada de Mendy por unos 50 millones de euros y probablemente la de un mediocentro, posición para la que gustan Pogba o Eriksen.

Precisamente Hazard se despedía de los aficionados del Chelsea con una emotiva carta que colgó en su cuenta oficial de Facebook en la que admite que ha sido la decisión más difícil de su carrera. «Dejar el Chelsea es la decisión más grande y difícil de mi carrera hasta la fecha. Ahora que es algo público, me gustaría dejar constancia de que una cosa siempre estuvo clara para mí, me encantó cada momento en el Chelsea y ni una sola vez consideré irme a ningún otro club que no fuera el Madrid», escribió Hazard.