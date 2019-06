«Hazard es uno de los grandes»

R. MORALES | MADRID

Kepa Arrizabalaga, portero español del Chelsea, no desveló nada sobre Eden Hazard y su inminente traspaso al Real Madrid, pero aseguró que el centrocampista belga «es uno de los mejores del mundo».

No dio Kepa ninguna pista al ser preguntado por Hazard, por si su compañero del Chelsea se despidió en el vestuario tras su último partido y con la conquista de la Liga Europa. El portero se limitó a lanzar elogios a un jugador que está a un paso de firmar por el Real Madrid. «Es una cosa que no me compete, solo puedo decir que es jugador del Chelsea y es un grandísimo jugador, una gran persona», aseguró. «Es un futbolista que sería titular en cualquier equipo del mundo porque es uno de los mejores del mundo hoy en día», añadió.

Por otra parte, el centrocampista danés del Tottenham Christian Eriksen se abrió a la posibilidad de jugar en otro club la próxima temporada si es para mejorar y aseguró que el Real Madrid, con el que se le relaciona, sería un destino ideal. «Siento que estoy en un momento de mi carrera en el que quizás quiere probar algo nuevo (...) Si me voy, espero que sea para mejorar», dijo en la concentración de la selección danesa Eriksen, que cree que ir al Real Madrid sería «subir un peldaño».

La estrella de la selección danesa dio a entender que el supuesto interés del club blanco no se ha concretado todavía.

«Para ello es necesario que el Madrid llame al Tottenham y le diga que quiere a Christian. Y aún no lo ha hecho, hasta donde yo sé», afirmó Eriksen, que tampoco descarta cumplir el año de contrato que le queda en el club inglés y marcharse luego gratis.

Eriksen mostró su respeto «más profundo» por todo lo que ha vivido con el Tottenham, al que llegó hace seis años procedente del Ajax y con el que viene de disputar la final de la Liga de Campeones, y aclaró que tampoco sería algo «negativo» quedarse.

«Espero que todo se aclare a lo largo del verano, ese es el plan. En fútbol uno nunca sabe cuándo sucede, puede ser en cualquier momento. Sería lo mejor para todos si ocurre lo más rápido posible, pero en el fútbol las cosas llevan tiempo», declaró el futbolista.