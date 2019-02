«He tocado el cielo en el Mundial, pero mis retos no se quedan ahí»

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

Hace un año saboreaba las mieles del éxito con el oro por equipos en el Mundial Máster de pesca. A 12.000 kilómetros de su León volvía a colgarse el mismo metal, pero en esta ocasión con la guinda de una medalla a mayores a nivel individual, la de plata que por un estrecho margen no fue la dorada. Un logro que saboreó junto a sus compañeros, el también leonés Isaí Ferreras, el catalán Fontanals y el asturiano José Antonio Pérez. En Sudáfrica lideró a una España que sigue marcando la pauta con la caña y el sedal, bien sea en río o en lago.

—¿Qué sensaciones te dejan tu doble presencia en el podio de un Mundial?

—Muy positivas. Y una felicidad inmensa. Para mí lo primordial era ayudar con mi actuación al triunfo de España. Por encima de todo está el equipo. Y se logró. La medalla de plata a nivel individual fue la guinda a dos días intensos en los que pude demostrar mi buen hacer en la pesca. Estoy como en una nube. En Sudáfrica he tocado el cielo, pero mis retos no se quedan ahí. Seguiré luchando por otras metas.

—El hecho de que tres de las cuatro mangas se disputaran en lago para un país que tiene su mejor virtud en el río, ¿influyó tanto?

—Es cierto que nosotros nos defendemos mucho mejor con la pesca en río. Pero hay que adaptarse a todos los escenarios si quieres llegar lejos. Nosotros lo hemos hecho tanto en España en las semanas previas a viajar a Sudáfrica como allí con unos días de aclimatación. Las cosas han salido bien porque las hemos preparado. Somos un grupo muy disciplinado que trata de hacer las cosas lo mejor que puede. De lo que sabemos. No hace falta inventar nada sino apostar por lo que haces bien para buscar a través de ese camino la meta.

—El año pasado España, con una selección íntegramente leonesa, fue oro. Este con dos leoneses como Álvarez Tejedor e Isaí Ferreras habéis repetido. Algo que dice mucho.

—No es fácil ganar. Y menos hacerlo dos veces seguidas. Eso lo teníamos claro. Pero también que contábamos con un equipo competitivo y que el reto era el máximo. Si compites es para hacerlo lo mejor. Y en ese estuvimos. Fue una labor de equipo porque si no lo haces así puedes tener muy buenos pescadores o a nivel individual hacer un gran papel, pero si no aportan todos la victoria no llega. Ahora nos tocará, y ojalá pueda volver a vivirlo en primer persona, intentar reeditar este título dentro de un año en Italia. Vaya quien vaya seguro que se hace muy bien. Pero también hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar con selecciones muy potentes, empezando por la anfitriona Italia.

—¿Os afectó la noticia de la muerte de la madre de Isaí cuando os encontrabais en plena vorágine competitiva?

—Fue un palo muy duro. Se nos encogió el cuerpo. Estábamos disputando la segunda manga y nos llegó la noticia de sopetón. Sabíamos que lo necesitábamos para seguir en competición porque no teníamos reserva. Y a pesar del inmenso dolor Isaí nos dijo que se quedaba y que iba a luchar por intentar hacer realidad nuestro sueño. No fue su mejor competición, pero aportó su grano de arena. Por eso este triunfo tiene una dedicatoria muy especial parea él y su madre.

—Dos mundiales consecutivos y dos presencias tuyas en la selección. ¿Habrá una tercera?

—Eso espero. Aunque eso depende del capitán. Lo conozco y es una persona que busca por encima de todo el bien general. Yo voy a luchar por estar ahí. El poder representar a tu país es algo maravilloso. No sólo es pesca, supone algo más que sólo se siente cuando estás allí.

—¿Cuando os visteis campeones del mundo?

—No fue el primer día. A pesar de que estábamos ahí Estados Unidos estaba pisando muy fuerte. Tenían una selección muy potente. En el segundo, con una climatología adversa, teníamos que darlo todo. En mi caso salí dispuesto a firmar una gran jornada. Y fíjate tú que saqué un pez de 72 centímetros. No me lo creía ya que apenas pudieron cobrarse piezas. Esa situación me hizo subir mucho la moral y pensar que íbamos a estar ahí en la batalla por el oro. Además también pensé que tenía el podio muy cerca a nivel individual. Fue el mejor inicio de una jornada que tras dos mangas nos llevó a lo más alto del podio.