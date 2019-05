Hegerberg, una mujer de palabra

Al Barça femenino le espera el sábado un Lyón lleno de estrellas. Entre ellas no faltará la mejor jugadora del mundo: Ada Hegerberg. La ganadora del Balón de Oro, de 23 años, será la gran amenaza de las azulgranas en su sueño por conquistar la Champions en Budapest. Esa final será el último reto de la temporada de la popular goleadora, la gran ausente del Mundial de Francia.

¿Cómo es posible que la mejor futbolista del mundo se pierda la cita más importante? La respuesta es simple. Hegerberg es una mujer de palabra. Prometió que no acudiría al Mundial si no se equiparaban las condiciones de hombres y mujeres y ha cumplido. Hace un par de semanas el seleccionador noruego Martin Sjogren anunció la lista de convocadas y se confirmó lo que todos temían. No hubo marcha atrás. El 8 de junio el combinado nórdico debutará en Reims ante Nigeria sin su estrella. El mismo día se estrenará España contra Sudáfrica.

Pacto salarial

La noticia supuso la confirmación de lo insinuado por la goleadora por en el 2017. "El fútbol es el deporte más importante de Noruega para las niñas y lo ha sido durante años, pero las chicas no tienen las mismas oportunidades que los chicos. Es algo que tiene que cambiar", remarcó en sus redes sociales. Hegerberg se refería a mil cosas, empezando por el dinero y acabando en los desplazamientos, pasando por las infraestructuras y todo tipo de discriminaciones. O se producía un cambio radical o Ada no estaría en el Mundial.

Su fuerte implicación sirvió, al menos, para que la federación tomara nota y se consiguiera un pacto de igualdad salarial. Pero ella no se conformó. Su desafío continúa y su ausencia en el Mundial supone un revés para el torneo, sobre todo por el tremendo tirón que tiene la figura del Lyón en Francia.

Sacrificios necesarios

"Sé lo que quiero y conozco mis valores. Es fácil tomar decisiones difíciles cuando sabes cuáles son los valores que defiendes. Se trata de ser sincera, de ser tú misma", explicó Hegerberg en la CNN el pasado diciembre. "No es todo el dinero. Se trata de la preparación, del profesionalismo, puntos muy claros que presenté directamente a la federación cuando tomé la decisión. Mi madre nos dio a mi hermana y a mí la confianza y el valor para usar nuestra voz y ser capaces de hacer sacrificios en nuestra carrera para que las siguientes generaciones crezcan con las mejores condiciones".

Autora de 41 goles en 45 partidos de Champions en su carrera, es uno de los sueños del Barça para seguir mejorando la plantilla. Su carácter ya quedó patente en la gala del Balón de Oro de París, en la que se dirigió a todas las jóvenes: "Creed en vosotras, no paréis nunca".

Poco después, el DJ Martin Solveig le preguntó si sabía twerking, ese baile conocido como perreo por sus movimientos variados y sensuales. La respuesta fue contundente: No. La misma que se llevó la federación noruega en su último intento de llevarla al Mundial.