«Hemos sabido sufrir, que es muy importante en esta categoría»

ÁLEX ESTÉBANEZ | PONFERRADA

Isi Palazón, autor del gol de la Deportiva ante el Cartagena, valoró que el equipo «ha sabido sufrir, que es muy importante en esta categoría, y enchufar la que hemos tenido. Estamos convencidos de lo que hacemos, pero ya viene de antes. La Ponferradina a doble partido es un equipo muy fiable y tenemos muchas posibilidades, aunque cualquier rival que nos toque va a ser duro. En casa nos hacemos más fuertes, pero fuera también hemos conseguido grandes triunfos. En El Toralín tenemos un plus más por estar con nuestra afición, nuestra familiar y nuestros amigos», apuntó. También habló de su tanto, que entró por toda la escuadra. «Había tenido dos ocasiones en la primera parte y por pensármelo me comieron la tostada. Después de eso sabía que la primera que tuviera tenía que pegarla a puerta y por suerte ha entrado. No ha sido exactamente una eliminatoria especial, más por los excompañeros que tenía enfrente que por ser el Cartagena. Es un partido de playoff, intenso, y hemos tenido las ideas claras», subrayó el futbolista del equipo berciano.