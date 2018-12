El Hijolusa mide su potencial ante el Ardoi

dl | león

Es un recién ascendido. No tiene jugadoras extranjeras. Apenas cuenta con jugadoras con experiencia en esta Liga Femenina 2. Visto así el partido que hoy jugará el Patatas Hijolusa en el pabellón de San Esteban a partir de las 20.30 horas debería ser ‘coser y cantar’. Pero no será así. El Ardoi tiene todas esas características, pero tiene otras dos que lo compensan todo: juegan diferente al resto de los equipos y los resultados les ha dado un refuerzo moral que multiplican sus prestaciones. Además, el Patatas Hijolusa llega cargado de partidos en este mes de diciembre en el que ha disputado dos encuentros más que su rival en esta despedida de la liga hasta el año nuevo. Y eso pone en guardia a Moses que no se fía de un equipo que con una sola derrota en los primeros once partidos de Liga ya hace semanas que ha dejado de ser una sorpresa.