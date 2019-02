El Hijolusa recibe en el Palacio a un irregular Ibaizabal

M.Á. TRANCA | LEÓN

El Patatas Hijolusa afronta el primero de los dos partidos ‘raros’ –por el escenario- que tiene por delante. El de esta semana será atípico porque se traslada al Palacio de Deportes (sábado, 19:00 horas), adonde llega el Ibaizabal, uno de los grandes del grupo por mucho que la clasificación no refleje ese potencial que tienen las vascas para afrontar un duelo en el que bien se podría decir que no habrá equipo local porque las de Moses no juegan en el Palacio desde hace casi dos años.

Con pocas opciones de llegar a la fase de ascenso en la que han sido habituales en las últimas temporadas, desde que lograron el ascenso hace más de un lustro, las pocas que le queden al Ibaizabal pasan por ganar en León a un equipo de Moses que tiene ahora dos partidos seguidos en casa que podrían acercarle mucho a la clasificación para el play off de ascenso de conseguir sacarlos adelante.