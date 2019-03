El Hijolusa vence al Lima Horta y se asegura el play off

El partido:

Triunfo trascendental del Patatas Hijolusa ante el Lima Horta que asegura el play off de ascenso al conjunto leonés. Un partido difícil de principio a fin en el que las locales trataron de imponer su ritmo desde el principio pero donde las visitantes no iban a arrugarse. En el primer cuarto (11-10) para el Hijolusa y en el segundo fue donde se marcharon en el marcador (25-16) antes de pasar por vestuarios. Ya en la reanudación, las catalanas recortaron distancias (9-13) para que en el cuarto cuarto sentenciara el patatas Hijolusa con un parcial de 16-15. Todo ello en el Pabellón de San Esteban. Gran triunfo del equipo leonés que tiene asegurada ya su presencia en el play off. Destaco especialmente la capacidad anotadora de la local Peyton, que logró 26 puntos. Ella lideró a las leonesas seguida de María Barneda, que anotó 13 puntos. Laura Arroyo y María España lograron ocho puntos cada una. | dl