El estremecedor audio de Emiliano Sala desde la avioneta: "¡Papá, qué miedo tengo!"

El futbolista argentino Emiliano Sala mandó un estremecedor audio desde su móvil cuando se encontraba montado en la avioneta que le debía transportar a Cardiff desde Nantes y que nunca llegó a su destino. El mensaje ha causado una gran conmoción y se ha difundido rápidamente por las redes sociales.

"Hermano estoy muerto. Estuve aquí en Nantes haciendo cosas, y cosas, y más cosas... y no termina nunca. Estoy aquí arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos. Me estoy yendo para Cardiff, que mañana por la tarde arrancamos a entrenar en el nuevo equipo, a ver qué pasa. ¿Cómo andan ustedes hermanitos, todo bien?", dice el jugador argentino antes de lanzar una frase premonitoria por todo lo que sucedería a continuación.

"NO ME VAN A ENCONTRAR"

"Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben... Papá qué miedo tengo", concluye el audio del delantero. La avioneta desapareció en la noche del lunes y continúa su búsqueda.

La Policía de Guernsey comunicó que "durante el transcurso de la búsqueda de 15 horas, que utilizó múltiples activos aéreos y marítimos de las islas del canal, Reino Unido y Francia, se han visto varios objetos flotantes en el agua", aunque no pudo especificar ni confirmar "si alguno de estos es de la aeronave desaparecida" en la que viajaba Emiliano.

RESCATE AL AMANECER

Por otro lado, anunció que el operativo de rescate fue suspendido a raíz de la falta de luz y se reanudará este miércoles al amanecer. La aeronave desapareció cuando realizaba un viaje de Francia hacia Gales.

Emiliano Sala se convirtió este mes en el fichaje más caro en la historia del Cardiff después de que el club galés pagara 17 millones al Nantes, donde el argentino había jugado las últimas tres temporadas.