Ignacio Álvarez cambia la Cultural por el Alcorcón

Ignacio Álvarez tampoco seguirá en la Cultural la próxima temporada. El consejero delegado del club leonés acompañará a Iván Bravo, director general de Aspire, en el Alcorcón. Lo anunció esta misma mañana en un desayuno informativo con los medios, donde hizo balance del trabajo que han realizado durante los últimos cuatro años para rescatar a la sociedad deportiva del abismo al que se asomaba tras el concurso de acreedores.

Aseguró al respecto que estos cambios en el organigrama no tendrán consecuencias en la gestión, cuyas directrices -subrayó- vienen marcadas por la academia catarí, "que seguirá siendo el accionista mayoritario", apuntó Ignacio Álvarez, quien insistió en que la Cultural será "la única apuesta de Aspire en el fútbol español".

Aclaró por tanto que la compra del Alcorcón la hace a "título personal" Iván Bravo y justificó su salida por la estrecha relación que le une a él. "Me resulta imposible no darle mi apoyo", reconoció Álvarez, consciente de que no puede mantener cargos ejecutivos en ambas entidades. "Voy a transferir mis funciones a una persona -no desveló el nombre- que se incorporará de manera inminente. Contará con mi asesoramiento y apoyo", manifestó el directivo, quien respaldará una "transición ordenada y provechosa para la Cultural".

En este sentido, reiteró que los criterios de gestión no sufrirán alteraciones y que la apuesta de la Academia es firme, más allá de quien ocupe los cargos. De hecho, aseguró que en estos momentos no hay ningún tipo de negociación abierta para vender un paquete de acciones, aunque reconoció que escucharán a cualquier inversor que tenga la intención de sumarse al proyecto, siempre y cuando comparta los valores y los objetivos de Aspire.

Quiso tranquilizar también a los aficionados. Comprometió una plantilla competitiva para el próximo curso, a pesar de que el presupuesto será inferior. Recordó igualmente que cuando ellos llegaron al club, la Cultural apenas generaba unos 400.000 euros de ingresos, frente a los 4,5 millones de la última campaña.

De hecho, reveló que actualmente tan solo deben entre cincuenta y cien mil euros de los créditos subordinados del convenio firmado con los acreedores. ""La Cultural está hoy mucho mejor preparada para afrontar cualquier reto", subrayó Ignacio Álvarez, en la que, seguramente, sea su última comparecencia como directivo del club leonés.