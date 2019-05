Íker Casillas: «No sé qué será de mi futuro»

AMADOR GÓMEZ | OPORTO

Emocionado, con la voz entrecortada y casi con lágrimas en los ojos, Iker Casillas reconoció este lunes haber tenido «mucha suerte» por haber salvado la vida tras el infarto agudo de miocardio que sufrió el pasado miércoles durante un entrenamiento con el Oporto. «Lo puedo contar», se congratuló el portero madrileño a su salida del hospital cinco días después de haber sido víctima «de un acontecimiento que le puede suceder en cualquier momento a cualquier persona» y que le ha hecho sentirse «querido» por parte de «mucha gente que se ha preocupado durante estos días».

Casillas confirmó sentirse «mucho mejor» después de ser dado de alta y anunció que necesitará «un reposo de un par de semanas o incluso de un par de meses», pero aseguró no estar preocupado por su futuro ante la posibilidad, cada vez más real, de verse obligado a abandonar el fútbol, cuando hace tan sólo un mes y medio renovó su contrato con el Oporto hasta 2021. «No sé lo que será del futuro. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí», proclamó a las puertas del hospital UCF de la ciudad portuguesa, durante una comparecencia de tres minutos en la que quiso tranquilizar a sus seguidores y se volcó en agradecimientos.

«Quiero agradecer al doctor Nelson (médico del Oporto), a toda la gente que hubo en Oporto y que me ayudó a venir rápidamente al hospital y ponerse manos a la obra y a toda la gente que contribuyó a que viniese muy rápido para poder bajar el efecto del infarto que tuve, a Joao Carlos, que fue la persona que me hizo el catéter, y las miles y miles de muestras de cariño que me ha dado mucha gente», expresó.