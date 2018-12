Iniesta: "No hay que 'matar' a Dembélé, hay que solucionarlo"

"No hay que 'matar' a Dembéle, hay que solucionarlo". Ese es el mensaje que ha trasladado Andrés Iniesta, el excapitán del Barcelona, sobre los actos de indisciplina que ha cometido el joven delantero francés. "No creo que sea irremediable poner solución a tres retrasos. Si hay que tomar medidas se toman. Hay unas normas que se deben cumplir y cumplir de forma constructiva", ha dicho el actual jugador del Vissel Kobe en la presentación de una campaña publicitaria de Ariel.

"¿El consejo? Yo no estoy ahí dentro, no sé lo que pasa. De todos los errores se puede aprender. El consejo es que llegue a la hora", ha recordado Iniesta, indicando que Dembélé "es un jugador súperválido para el club, pero siempre debe haber un rigor y unas normas de conducta. No hay que 'matarlo'... o 'matarlo' cuando ya no haya remedio".

Luego, al ser preguntado por los ataques de Pelé a Messi ("solo tiene una pierna", dijo 'O Rei'), el centrocampista manchego ha sido contundente: "No tengo que rebatir esas declaraciones ni llevar la contraria a Pelé, pero para mí, Leo es el mejor de la historia. Sería muy feo decir que es injusto que Modric gane el Balón de Oro. Pero Leo tiene todos los registros. No he visto a nadie que haga esto y no un año sino durante 15 años", ha subrayado el excapitán azulgrana.