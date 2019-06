La insostenible superpoblación de la plantilla del Madrid

Impulsado por las urgencias, el Madrid se ha apresurado a adelantar sus movimientos al inicio del verano porque necesita ofrecer nuevos nombres a una afición hastiada. Con el anuncio de Jovic aún en proceso de digestión por un madridismo que se cuestiona, escarmentado por los precedentes, desde su bisoñez (21 años) hasta su inconsistencia como delantero de referencia; el club sigue activo y los fichajes de Hazard y el francés Mendy son inminentes, un movimiento rápido para dejar atrás lo antes posible una temporada funesta, pero que acarrea una superpoblación insostenible en un plantilla que, para la próxima temporada, y a la espera de la oficialización de los dos nuevos fichajes; está ya en 36 futbolistas.

Las ofertas no llegan y la caja que esperara hacer el club para compensar los dispendios realizados, y los venideros, están sometidas a los deseos de un mercado que es paciente, con todo el verano por delante, y que va a explotar al máximo la necesidad blanca de vender.

VENTAS Y CESIONES

Entre la nutrida nómina de futbolistas de Zidane hay fichajes, como el brasileño Rodrygo (procedente del Santos por 45 millones de euros) que podría tener ficha del filial, como Vinicius este año, o estrellas devaluadas, como Bale o Isco, que son los que tienen que suponer el grueso de las ventas blancas.

Para ocupar las dos plazas de interiores en el hasta ahora habitual 4-3-3 (Zidane anunció cambios) el Madrid tiene ahora mismo ocho futbolistas, cuatro hombres de banda derecha y tres de izquierda. Además de cinco centrales, Mendy sería el cuarto lateral izquierdo de la plantilla, aún uno menos que los cinco delanteros, entre ellos Mayoral y De Tomás, dos de esos a mitad de camino entre una venta no muy lucrativa o una cesión; junto a Vallejo, Lunin, Ödegaard o Lucas Silva.

Además de ellos, nombres como Lucas Vázquez, Mariano, Ceballos, Nacho, Reguilón, Theo Hernández o James (oficialmente de vuelta tras su cesión de dos años en el Bayern), incluso Modric, en el que sería el último año de su contrato; son el tipo de operaciones de salida que pueden propiciar una verdadera renovación en la plantilla y que, sobre todo, pueden acercar al Bernabéu la ambicionada figura de Pogba.

ERIKSEN SE POSTULA

Avanzado el tema de los fichajes, con una estrella, un joven talentoso y dos complementos en la defens; el camino no para y, ante la lentitud con la que se desarrolla la operación con el Manchester United por Pogba, y la prisa del Madrid, la opción de Eriksen, a punto de entrar en su último año de contrato con el Tottenham, gana enteros después de que el jugador se haya postulado en un periódico danés: Estoy en un momento de mi carrera en el que me gustaría probar algo nuevo, pero no hay muchas facetas en las que el Tottenham sea inferior a otros equipo y si me tengo que ir, espero que sea un paso adelante, dijo el centrocampista en el diario Ekstra Bladet. Ir al Real Madrid sería un paso adelante, pero se requiere que el Madrid llame al Tottenham y diga que quieren a Christian. Y aún no lo han hecho, que yo sepa, añadió. La verdadera revolución en el Madrid del futuro sería Pogba, una apuesta descarada por otro fútbol, pero el danés es el más accesible.

No por esperada, la llegada de Hazard al Madrid es menos trascendente. Un jugador de verdadero primer nivel mundial, sobradamente contrastado, con hambre por dar el salto definitivo al olimpo de los futbolistas históricos y con el potencial para conseguirlo. Desde su velocidad hasta su liderazgo, el belga es un salto de calidad y prestigio que el Madrid necesita como una sombra en un desierto.