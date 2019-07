Un iraní en la corte del Magistral

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

El campeón de la XXXII edición del Torneo Magistral Ciudad de León, Parham Maghsoodloo, es el mejor jugador de Irán de todos los tiempos y actual campeón mundial sub-20. Este joven de 18 años ha sido una de las revelaciones del ajedrez internacional en 2018, posee un gran talento y es una de las cabezas visibles del ajedrez oriental y de un país, Irán, que se está transformando en una potencia mundial en los tableros, después de que este juego estuviera prohibido durante muchos años tras la llegada del Ayatolá Jomei. Se trata del primer jugador iraní que toma parte en el Magistral y sin duda ha generado durante el transcurso del prestigioso torneo leonés una gran expectación.

Parham Maghsoodloo consiguió el título de gran maestro en 2016, el mismo año que recibió el de maestro internacional. El año pasado ganó el campeonato mundial juvenil con un juego contundente, después de terminar con un punto de ventaja sobre sus rivales. Tiene 2.699 puntos Elo.

La opción de disputar el XXXII Torneo Magistral de Ajedrez Ciudad de León surgió según el propio Parham Maghsoodloo, «desde que me convertí en campeón mundial júnior y, recientemente, segundo campeón de Maestros en Sharjah y tuve un rendimiento aceptable en la Olimpiada, me invitaron al torneo, algo que me agradó mucho».

Asegura que ya tenía alguna referencia de este torneo: «Sí, por supuesto. He seguido los resultados y las partidas cada año. Disfruté viendo las que disputaron el pasado año So y Praggnanandhaa».

«Creo que el ajedrez en Irán comenzó a florecer cuando se organizaron varios torneos de alto nivel, como la Copa de estrellas, el Zonal asiático y torneos abiertos internacionales en los que invitaron a grandes jugadores de todo el mundo. Jugar contra algunos de los jugadores de ajedrez más famosos del mundo nos mostró que éramos mejores de lo que pensábamos», afirma el ajedrecista Parham Maghsoodloo.