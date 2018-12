IRiego Basket León recupera el liderato

MIGUEL ÁNGEL TRANCA | LeÓN

ULE IRiego Basket León recuperó con un contundente triunfo frente al Porriño (96-65) el liderato del grupo AB de la Liga EBA. Lo hizo aprovechando el traspié del Innova Chef y su demostración de solvencia ante un adversario al que tras los diez primeros minutos ya superaba por más de diez puntos.

Con hasta seis jugadores llegando a los dígitos en la parcela anotadora y una notoria superioridad en el rebote los de Julio González fueron poniendo tierra de por medio para mostrar sus credenciales.

El 16-0 de los primeros cinco minutos lo decía ya todo. Superiores en todas las facetas de juego los locales cerraban el primer capítulo cinco minutos después con 12 puntos de rédito. Ni un segundo cuarto en el que varios despistes posibilitaron una reacción del Porriño que al descanso se situaba a nueve puntos impidieron que el engranaje del ULE IRiego Basket León de descompasara. Porque tras el paso por vestuarios un parcial de 26-8 en diez minutos dejaba bien a las claras quien apostaba por el triunfo (los leoneses) y quien por no encajar una dolorosa derrota (los gallegos).

Y es que en apenas un visto y no visto el electrónico pasaba de reflejar un 45-36 al 69-36. Veinticuatro puntos seguidos tuvieron la razón con un plantel local que hacía de las suyas liderado por Telvin Gabriel, Tolliver y Sergio Martínez en la pintura y desde el exterior por Ruiz Polo, Kike Flórez y Marcos Fernández. Con esos argumentos no era de extrañar que a falta de diez minutos estuviera todo resuelto. Aún así el ULE IRiego Basket León seguía a lo suyo sabedor de que una ventaja más amplia también podría ayudar en el apartado clasificatorio. Y aunque el Porriño lograba endulzar en parte una sonrojante derrota no impedía que los de Julio González se salieran con la suya sumando un triunfo que además le sirve para recuperar el liderato de la Liga EBA. Y de paso también imponer sus galones frente a un rival que desde el salto inicial nada pudo hacer para frenar a los leoneses.