IRiego mantiene el liderato a pesar de caer frente al Culle

A. DE CASTRO | CULLEREDO

ULE IRiego Basket León cosechó su segunda derrota consecutiva en tierras gallegas (95-88) que aún así no le aparta del liderato pero si comprime la zona alta. Los de Julio González cedieron ante la revelación de la Liga, KFC Culle.

El equipo coruñés, invicto en su feudo en lo que va de temporada liguera, volvió a mostrarse como un conjunto bien trabajado y muy compensando y tras una primera parte muy igualada en la que ninguno fue capaz de marcar grandes diferencias, tras el descanso consiguió superar a un grupo leonés dubitativo en ataque y que concedió demasiado en defensa. En el último cuarto y con desventaja de diez puntos los de Julio no consiguieron reaccionar y acabarían perdiendo de forma clara. Nadie se guardó nada en el inicio del choque y ambos quintetos saltaron a la pista muy fuertes mostrando mucha ambición. Después el ritmo no bajaría con los visitantes manteniendo cierta renta en el electrónico hasta que en el tercer cuarto la reacción de los gallegos daba la vuelta al electrónico. En el último el ULE IRiego Basket León no pudo retomar el mando.