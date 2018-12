Isidre Esteve: 'Cuanto más difícil sea el Dakar, mejor'

El piloto Isidre Esteve (Oliana, 1972) aseguró en el acto de presentación de su equipo para el próximo Rally Dakar 2019 que "cuanto más difícil sea el Dakar, mejor" ya que asegura que ahí es donde el equipo saca su máximo.

En cuanto al Repsol Rally Team, Esteve cree que deben estar contentos porque tienen un equipazo. "Hacemos lo que nos gusta, nos vamos de carreras y estamos con los mejores. Cuando la gente me dice que ahora viene lo más difícil, yo digo que no, que ahora viene lo bueno. Este es un equipo distinto y todo eso está hecho con una ilusión tremenda. No vamos al Dakar a participar, vamos a competir, a ganar".

Isidre es un piloto ambicioso, con ganas de más: "Cuando visualizas donde quieres llegar, es más fácil hacerlo, querer es poder. La fuerza es toda la gente que quiere llegar a lo alto como quiero hacerlo yo", declaró.

Un Dakar intenso, difícil y complicado, es lo que espera el equipo de Repsol para el próximo 2019: "No es Bolivia o Argentina y debemos sacar lo máximo de la carrera. Todas las dunas de Perú hacen que el recorrido sea mucho más duro. Nosotros esperamos un Dakar difícil, complicado, sobre todo la primera semana. Un Dakar difícil, exigente, pero os digo una cosa, cuanto más difícil sea, mejor para nosotros, ahí es donde el equipo saca su máximo", aseguró.

Bastantes cambios

El piloto catalán también habló de los cambios que ha llevado a cabo el equipo en el coche: "Hemos hecho bastantes cambios. Hemos cambiado 3 partes muy importantes del coche. Ahora vamos con 280 milímetros del sistema de suspensión; los frenos son mucho más grandes y se ha recortado el morro 25 centímetros. Ahora tenemos un coche mucho más competitivo, mucho más agresivo. Creo que estamos en un momento donde podemos sacar el máximo rendimiento al coche que tenemos. Podemos sacar el máximo en la pista. Hay que guardar un margen porque las pistas siempre son imprevisibles".

Por último, Isidre aseguró que ha aprendido bastantes cosas en 11 años. "Si no me hubiese lesionado, todavía correría en motos. Creo que he aprendido a disfrutar con el coche y de lo que estoy más satisfecho es de haber podido aplicar todo lo que he aprendido en la moto, aplicarlo en el coche. Estoy contento que pueda aplicar todo este conocimiento de las motos en el coche".