Iván Bravo ordena el nuevo plan y Llamazares ejecuta

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

Aspire ya se ha puesto manos a la obra para acometer el próximo proyecto deportivo con menos capacidad económica, aunque con el mismo objetivo del fracasado plan que estaba previsto para el presente ejercicio, el ascenso. El vicepresidente de la Cultural y, a su vez, director general de Aspire, Iván Bravo, no quiere vender humo y pretende que el plan culturalista no se engorde sin resultados. Aspire vuelve a contar con los soportes para confeccionar un proyecto con visos realistas de dar el salto a la categoría de plata del fútbol español y desde la academia catarí se va a trabajar muy duro para acertar en las nuevas contrataciones, además de negociar con los futbolistas de la actual plantilla con contrato en vigor y que no cuentan para el próximo dibujo deportivo. Iván Bravo ya mueve desde Catar, con sus hombres de confianza en materia deportiva, para trasladar sus expectativas al conjunto leonés de cara a la próxima temporada. Todas las decisiones que se están tomando durante estos primeros días en la academia catarí, tras finalizar el campeonato de Liga regular sin las metas fijadas, las está ejecutando en León el director general de la Cultural, Felipe Llamazares. De momento, la situación está así. Aún no hay balance deportivo oficial por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa ni tampoco por parte de Aspire. Ni una dimisión de los responsables en la gestión ni en la elección de técnicos e integrantes de la plantilla, además de otras decisiones en el primer equipo y en las secciones de la cantera que supusieron un despilfarro de cinco millones de euros.

Iván Bravo sabe que los mejores profesionales están en Aspire y se van a convertir en los asesores de la Cultural para el próximo plan deportivo. El proyecto sigue siendo una realidad y Aspire y sus técnicos son el futuro del club. Desde la academia se insiste en el esfuerzo máximo para conseguir los objetivos.

Se evalúa que una cantidad de 1,3 millones de euros vaya destinada para pagar contratos de los futbolistas con los que no se cuenta para el próximo plan deportivo y que tienen contrato en vigor de uno o incluso dos años más de vínculo con la entidad leonesa. Se trata de negociar con futbolistas que tienen un caché de superior categoría. El nivel económico que se mueve de cara a la próxima campaña plantea serias dificultades de que varios de los futbolistas de la Cultural con contrato puedan continuar ligados al club. Llamazares está en fase de negociar con los futbolistas que tienen contratos en vigor elevados económicamente, como son los casos de Javi Jiménez, Yeray González, Aridane Santana, Vicente Romero, Hugo Rodríguez y Jorge Ortiz. Los cuatro primeros están vinculados hasta 2021, mientras que los dos últimos hasta junio de 2020. Primero se abordará las salidas y después las entradas.