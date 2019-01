Jaque a la línea de mediapuntas

otero conde | ponferrada

No ha sido la media temporada de los tres cuartistas en la Deportiva. Casi todos los futbolistas que empezaron la temporada en posiciones de esa línea han sido los elegidos para hacer las maletas en el mercado invernal. En algún caso, con salida solicitada. Al margen de los futbolistas de las bandas, en especial Isi y Dani Pichín, los que han jugado más por dentro -algunas veces también volcados a los costados- en la segunda línea de cuatro del 4-1-4-1 o en la de tres del 4-2-3-1, también algunas veces en punta, han sido los que menos han aportado al equipo en la primera parte del campeonato y los que han entrado en el cambio de cromos que supone este mes de enero. Salvo el portero David Gómez, los demás ocupaban puestos muy parecidos o cercanos en las distintas ubicaciones en el centro del campo, siempre a expensas del sistema a utilizar.

Villa, Espina, Carnicer y Grande han jugado en ese puesto de mediapunta, por el centro o volcados a los costados, en varias ocasiones, de salida o de recambio. Y todos ellos son ya pasado en la entidad blanquiazul o casi, pues Carnicer aún entrenó ayer a las órdenes de Bolo mientras cierra su marcha y nuevo destino.

Ayer Guille Donoso entrenó con cierta normalidad, aunque ya reconoció que estaba acabando de recuperarse de un problema físico y no estará en Guijuelo. Yuri trabajó aparte del grupo y es duda para jugar mañana. El entrenamiento estuvo marcado por la intensidad y acabó con una charla del cuerpo técnico. Se desarrolló en Compostilla. Tras él, Zabaco habló del momento que atraviesa el equipo, del rival de esta jornada y de los cambios de caras en el vestuario blanquiazul: «Es la primera vez en la temporada que llevamos dos derrotas consecutivas. Es el momento de tener la cabeza fría, analizar en qué estamos fallando y pensar en lo que podemos mejorar para revertir la situación. Hemos de recuperar las sensaciones de antes y esa solidez que teníamos. Vamos a un campo que es complicado, pero eso no es una excusa. Cualquier partido fuera de casa es difícil porque todos se están jugando algo. Ya hemos jugado en campos como éste y obtenido resultados positivos. Las altas y bajas son cosas que pasan en el fútbol. Hay un buen vestuario. La adaptación de los nuevos está siendo sencilla. Va a ser raro jugar contra Pablo Espina, pero en el fútbol no hay amigos, aunque yo me llevo bien con él».