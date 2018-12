Johanna Alonso lucha fuera del ring contra el cáncer

M.Á. TRANCA | LeÓN

Yohanna Alonso, campeona del mundo de muay thai, ha sido diagnosticada de cáncer. Todavía no se han hecho públicos más datos, pero la deportista leonesa lleva desde octubre luchando contra esta enfermedad y ha dejado el ring para centrarse en su recuperación.

Yohanna es una de las máximas exponentes de este deporte con poca tradición en España. Además, está muy implicada en el panorama social. La guardia civil está muy comprometida en la lucha contra la violencia de género, y no solo por su profesión, además da clases de defensa personal a mujeres que hayan pasado por esa situación.

La deportista leonesa cuenta en su ya brillante palmarés con dos títulos de campeona del mundo de muay thai, en 2017 y 2018.

La luchadora hizo público en una entrevista que su madre había fallecido por la misma enfermedad y ella donaba parte de lo que ganaba a la lucha contra el cáncer. «Vivimos en un mundo irreal donde mostramos vidas perfectas y no es así, mi vida no es perfecta... soy más desastre de lo que pensáis», comenzaba su comunicado en Instagram, con un par de iconos buscando algo de positividad.

«A finales de octubre me diagnosticaron un tumor maligno (cáncer) y me han sometido a un tratamiento de 6 meses de duración. Cuando terminemos este ciclo, volveremos a repetir todas las pruebas médicas para ver si hemos podido en él o hemos perdido este asalto y debemos de seguir peleando», explicaba la luchadora, que incluso quiso ponerse febrero como objetivo para volver a competir.

«No me avergüenza estar enferma, no me avergüenza contarlo, no me avergüenza decir que pedí ayuda y que gracias a mi familia, amigos, compañeros de trabajo y de entrenamiento, equipo médico, equipo deportivo, psicólogo deportivo, etc... Gracias a ellos he conseguido sonreír cada día más que nunca y llevar a cabo toda la agenda prevista sin fallar a nada, aún habiendo días que los síntomas no quisieran dejarme ni siquiera caminar», contaba la púgil.