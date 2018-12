Jona Mejía entra en el ojo de Aira

ÁNGEL FRAGUAS | LEÓN

La Cultural es consciente de que el proyecto necesita un empujón para dar otro golpe de efecto y escalar a lo más alto de la clasificación. No habrá revolución porque nadie quiere romper el grupo humano que se ha formado y ha funcionado, pero la comisión deportiva trabaja en un par de refuerzos de nivel de futbolistas mayores de 23 años, a parte de al menos dos o tres fichajes para los jugadores en edad sub 23. El club leonés se afana en buscar a un delantero mayor de 23 años. La Cultural no ha solucionado sus problemas con el gol y enero permite una rectificación. La lógica y la realidad dice que Samu Delgado dejará su ficha libre para el nuevo delantero. La entidad leonesa sigue de cerca a Jona Mejía (Málaga, 1989), hondureño nacido en España que milita en el CD Lugo de Segunda División, cedido por el Córdoba.

El jugador internacional con Honduras cuenta con informes favorables y el visto bueno del técnico José Manuel Aira. Y es que la indudable calidad técnica y táctica del delantero hispano-hondureño no ha pasado por alto para el entrenador ponferradino, quien lo conoce ya desde hace algún tiempo y al que Aira siempre ha tenido en su agenda.

La Cultural lleva trabajando con el ‘nueve’ top desde hace tiempo. El club leonés tiene en su agenda a Jona Mejía, delantero del Lugo. Otra vieja pretensión de la entidad culturalista es Dioni (Málaga, 1989). Ya se ha tanteado al agente del jugador porque el ariete malagueño no se siente a gusto en Polonia. En verano firmó por el Lech Poznan, pero no ha terminado de adaptarse. Dioni está convencido de que saldrá, aunque varios equipos de los gallitos de Segunda División B llaman a su representante.

El punta andaluz quiere regresar a España. En Segunda División B habrá pelea por su fichaje tras brillar las dos últimas temporadas en el Fuenlabrada. Dioni anotó 47 goles en dos años con el junto madrileño, por lo que su caché sigue intacto. La Cultural le tiene también entre sus principale opciones.