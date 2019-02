Jornada de duelos directos

OTERO CONDE | PONFERRADA

Pasan las jornadas y cada vez los duelos pasan a resultar más importantes, a la vez que complicados. En las segundas vueltas los equipos de abajo siempre arrean en todas las categorías e incluso acaba mejorando mucho su desempeño de la primera parte del campeonato y se acaba salvando. Y por arriba, el que menos falle en esos choques contra equipos de abajo suele estar peleando por lo máximo. Pero además, los duelos directos adquieren mayor trascendencia. Y ciñéndonos al grupo I de Segunda División B, la igualdad de la clasificación y las pocas diferencias que hay entre los equipos que pelean por el play off hace que los duelos directos sean más. Además, hay equipos que tras las últimas semanas parece que se quieren subir al tren del play off, como por ejemplo el Coruxo. El cuadro vigués se mide en las dos próximas jornadas a Fuenlabrada y Deportiva y ahí puede demostrar si va a pelear o no por llegar a la zona de fase de ascenso.

Hasta tres duelos directos se producirán este fin de semana entre los conjuntos que ocupan puesto de play off o están cerca de los mismos. Seis de los ocho primeros se ven las caras entre sí. Sólo el Atlético de Madrid B, que recibe al Artístico Navalcarnero, y el Pontevedra, que juega en casa contra el Ínter de Madrid Boadilla, no tienen duelos directos.

Como apuntábamos, el Coruxo se ha puesto a cinco puntos de la cuarta posición y un buen papel ante CF Fuenlabrada y Deportiva le metería de lleno en la lucha. El cuadro madrileño ve amenazado su puesto de privilegio.

La Deportiva, tercera con 40 puntos, visita al San Sebastián de los Reyes, quinto con 38. Y el Real Madrid Castilla, cuarto con 39, recibe a la Cultural, sexta con 38. Todos esos partidos pueden dar un vuelco importante a la clasificación este fin de semana, dado que las diferencias son muy pequeñas. Entre el segundo y el sexto sólo hay una victoria.

La Deportiva entrenó ayer en Compostilla. Ayer se trabajó en dimensiones reducidas. Guille Donoso trabajó con normalidad, mientras que Yuri no se ejercitó con el equipo.

Investigación

El Departamento de Integridad y Seguridad de la Liga de Fútbol Profesional hizo en las últimas horas balance sobre amaños en todas las categorías, informando que las alertas por irregularidades han bajado de forma considerable. No obstante, se investiga un encuentro de Segunda División B, aunque desde la LFP no se informó ni de qué grupo es ni de qué jornada y por supuesto, tampoco el partido en concreto. También hay tres encuentros de Tercera División bajo sospecha.