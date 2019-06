José Manuel Aira regresa a la Cultural

José Manuel Aira regresa al banquillo de la Cultural. Tal y como avanzó Diario de León hace varias semanas, el técnico berciano ha sido el elegido finalmente para liderar un proyecto cuyo objetivo volverá a ser retornar al fútbol profesional. Ficha por un año con opción a otro mas.

Después de que hace solo un mes fuese destituido del cargo tras no clasificar al conjunto leonés para los play off de ascenso, la directiva le ha vuelto a dar la confianza y el preparador no ha dudado un segundo en decirle sí a la Cultural. Varios entrenadores dijeron que no antes que él a la oferta del club leonés.

Hace ya varios días que Aira trabaja en la confección de la próxima plantilla, pero el club acaba de hacer oficial su contratación hace unos minutos. Junto al nuevo director deportivo, el entrenador de la Cultural tiene trabajo por delante para hacer fichajes de garantías que devuelvan el nivel competitivo y sobre todo para descartar a los jugadores de la actual plantilla con los que la entidad no cuenta para la 2019-20.

El retorno al banquillo del técnico berciano se produce después de que el resto de opciones que barajaba la Cultural para suplirle se hayan decantado por otros proyectos.