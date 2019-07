José María García en TVE: "La dignidad del periodista está por encima del socorrido 'es que hay que comer'"

El veterano periodista José María García, que marcó una época en la radio española con su programación deportiva, sigue acumulando apariciones públicas, recurrentes en los últimos tiempo, para disparar ante todo lo que él considera la escoria que, en la actualidad, ocupa los puestos de poder en el periodismo, el fútbol o la política. En los próximos días verán la luz dos entregas del programa Conexión Vintage, de Televisión Española, que ya han desatado la polémica solo con el primer vídeo promocional:

Siento pena por la comunicación. El periodismo es pluralidad e independencia, y lo primero que tiene que conseguir es la credibilidad. La dignidad del periodista está por encima del socorrido 'es que hay que comer', comienza el adelanto que ofrece RTVE en su página web.

EL MAL DE LOS TERTULIANOS

"La televisión antes era magia. Hoy siento pena por la comunicación, por la tele y por la radio que se hace. Ha desaparecido la investigación, la denuncia, la información seria. Sufren el mal de los tertulianos. He sido 40 años informador deportivo y nadie sabía de qué equipo era. Hoy ha cambiado todo. Cómo puede un periodista manifestar de qué equipo es o decir 'yo soy un periodista de bufanda'? Luego preguntas y te dicen que es que ahora mandan los clicks. Mandará la información seria, la rigurosidad y la verdad, asevera en un momento del vídeo de adelanto.

"El otro problema es que hoy en día no hay dirigentes. No tienen ni puta idea. No tienen experiencia. Están al mando y no saben lo que es un reportaje. Qué saben estos directores de la Ser o de la Cope que ceden sus narradores estrella a la tele?", remata sobre el deporte, antes de una incursión en la realidad social de España: Sobrevivimos a nuestros pseudo políticos, ineptos y al borde de la discapacidad mental, cultural y social, termina el vídeo del programa que, bajo la dirección de Paco Grande, se podrá ver este martes y este miércoles, últimos días de julio, a partir de las 23:00h. en Teledeporte.