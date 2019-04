Juan Mata: 'Creemos que podemos clasificarnos'

Cuando este miércoles Manchester United y Barcelona arranquen su eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones, en el lado de los 'Diablos Rojos' habrá un jugador que siete años atrás ya saboreó lo que es eliminar en la máxima competición europea a los azulgranas. Juan Mata (Burgos, 1988) vestía por entonces la camiseta del Chelsea y aquella eliminación del cuadro español significó el paso previo a levantar la Champions que luce en su palmarés.

Tras cinco años en el Manchester United, después de sobrevivir al milagro del Parque de los Príncipes y con la convicción de que se puede repetir el resultado de aquella noche en el Camp Nou, el centrocampista español atiende a Efe en la previa de estos apasionantes cuartos de final.

-¿Cuál es su primer recuerdo de un partido contra el Barcelona?

-Es uno muy bueno, aunque no sé si es el primero. Es un partido que tengo grabado. Son las semifinales de Copa del Rey en mi primera temporada en el Valencia, en Mestalla. Es la primera noche memorable que me acuerdo de mi carrera, porque pude marcar dos goles, eliminar al Barcelona y clasificarnos para la final. Luego acabamos ganando la Copa del Rey. Aún recuerdo la celebración en Mestalla, en el balcón, con los aficionados... Fue contra un Barcelona que tenía jugadores de primer nivel, como siempre, que estaba luchando por todo.

-Este Barcelona también está luchando por todo. ¿Existe en el vestuario el pensamiento de que ellos son superiores, de que son favoritos?

-Nosotros creemos que podemos clasificarnos y vamos a afrontar la eliminatoria con esa convicción. También es cierto que fuera del vestuario y quizás en la prensa existe la sensación de que el Barcelona es favorito para la eliminatoria y para ganar la Champions. No tiene por qué ser algo negativo para nosotros. Tener esa sensación de que hay más que ganar que perder puede ser positiva y dentro del vestuario tenemos la convicción de que, si hacemos las cosas bien, tendremos opciones de pasar.

-¿Cómo le explicaría al aficionado cómo juega el Manchester United?

Somos un equipo que se sabe adaptar bien a las diferentes fases y estilos de juego. Un equipo que cuando el rival tiene la pelota sabe defender bien y compacto y tiene rapidez arriba para contraatacar y con jugadores capaces de asociarse, dominar con la pelota y jugar en campo contrario. Lo primero que diría es que tenemos muchas ganas, mezcla de experiencia y jugadores jóvenes y que lo afrontamos con muchas ganas y con ese orgullo que te da llevar la camiseta del Manchester United, un equipo que nunca se rinde.

-En esta eliminatoria, probablemente, tengan que estar muchos minutos sin la posesión, con un Barcelona que domine la pelota. Entiendo que es una situación que se lleva trabajando tiempo.

-Lo que vamos a intentar cuando tengamos la pelota es expresarnos y tratar de jugar cuando podamos. Sabemos que su forma de jugar se basa en tener el balón, pero intentaremos también quitárselo para que no se sientan cómodos, adaptarnos a cómo va la eliminatoria. Lo importante es sacar un buen resultado para llegar a Barcelona con opciones de pasar. La verdad es que tengo un gran recuerdo de la última eliminatoria europea que jugué en Europa contra el Barcelona. Estaba en el Chelsea y fue la temporada que acabamos la Champions. Es cierto que habrá momentos en la eliminatoria en los que sufriremos, porque el Barcelona apretará, también hay que sufrir para ganar, los equipos buenos sufren, se adaptan a ello y acaban superándolo.

-Hay muchas similitudes entre aquella eliminatoria en 2012 con el Chelsea y esta...

-Hay ciertas similitudes. Aquel año tuvimos cambio de entrenador, como este, en aquella temporada el Barcelona era favorito, como esta vez. Es verdad que entonces jugamos primero en casa y luego en el Camp Nou, pero cada eliminatoria es un mundo, pese a que haya similitudes en cuanto a las circunstancias en las que se llega al partido. Bueno, aquella eliminatoria fue un tanto inesperada, confiábamos en que podíamos pasar, pero recuerdo que el otro cruce era Bayern Múnich-Real Madrid y la gente ya anticipaba una final Madrid-Barça y la final fue Chelsea-Bayern... En el fútbol no se puede anticipar lo que puede pasar. Si el resultado es el mismo que aquella vez, no podría estar más contento.

-Una victoria iría en consonancia con el idilio o magia que acompaña a Ole Gnnaar Solskjaer. Llegó con la vitola de entrenador interino -ahora ya renovado-, pero al que le van mejor las cosas de lo que quizás se esperaba.

-La verdad es que con el nuevo míster los resultados han sido muy buenos, salvo un par de partidos las últimas semanas. Él tiene gran parte de responsabilidad en todo esto, sobre todo por la forma en la que llegó, la manera de comunicar con los jugadores, con los medios, la forma de entender el club... No podemos olvidarnos de que él es una leyenda en el equipo por goles como el de la final en el Camp Nou. Desde luego entiende lo que es el ADN del Manchester United. Lo que destacaría es que en este poco tiempo que llevo trabajando con él me parece una buena persona y eso me parece importante a la hora de liderar un grupo.

-La sensación que da es que este es el primer Manchester United que se parece al de Alex Ferguson. Los de David Moyes, Louis Van Gaal o José Mourinho no se me asemejaban tanto...

-Habiendo sido jugador suyo seguro que aprendió muchas cosas para su rol de entrenador. Es cierto que, como entiende la cultura de este club, siempre nos está hablando de que tenemos que ir a por los rivales, que tenemos que tratar no solo de mantener el resultado sino también de seguir marcando. Esa mentalidad de nunca conceder y de nunca estar contento con lo que uno ha conseguido es algo que Ferguson instaló en el ADN de este club y seguro que Ole lo tiene dentro porque en cada charla antes del partido nos lo recuerda.

-¿En los cinco años que lleva en el United, cuántos partidos pone al nivel de esta eliminatoria?

-Hemos jugado finales como la de la Liga Europa, que fue importante porque es un título europeo y porque nos dio la clasificación para la Champions. Más allá de la final de la FA Cup o de la Supercopa inglesa, es cierto que esta eliminatoria es una de las más importantes y de las más bonitas. Es algo con lo que todos los niños que juegan al fútbol sueñan con jugar.

-Llegan crecidos además, después de eliminar al PSG cuando prácticamente nadie daba un duro por el United. Debieron salir por las nubes de aquel encuentro.

-Por desgracia yo no estuve en París aquel día, ni yo ni otros diez compañeros míos. Quizás eso lo hizo un poco más místico e histórico. Resultado en contra, bajas... parecía que era imposible y al final un poco la mística que rodea a nuestro club apareció. Fue una noche que todos tenemos en la memoria.

-¿Qué tiene el Barcelona que le falta al United? ¿Y viceversa?

-Es bastante difícil comparar. Ellos tienen jugadores de mucha experiencia, futbolistas que llevan jugando mucho tiempo juntos y tienen una manera de jugar clara, un estilo con el que llevan muchos años y que les ha llevado a grandes éxitos por lo que no lo van a cambiar. En los últimos años hemos tenido diferentes entrenadores de distintos estilos y yo creo que esa situación es diferente en los dos clubes, nosotros también tenemos una plantilla con grandes jugadores, con la capacidad de competir y no sería justo comparar.