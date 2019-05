Juanín: "El cariño que me mostró León en la despedida me sobrepasó"

El máximo goleador histórico de la Liga Asobal y de la selección española, Juan García Lorenzana "Juanín" ha destacado el "cariño" que recibió el sábado en su despedida como jugador en activo ante el Quabit Guadalajara que, según dijo, le "sobrepasó y superó cualquier expectativa previa".



"Vi a tanta gente llorando, gente que hacía mucho que no veía, otros que ya habían dejado de ir al balonmano u otros que nunca lo habían hecho y simplemente me querían acompañar, llorando y abrazándome, que todo eso desbordó cualquier idea previa", afirmó.



Para el veterano jugador, de 41 años, que puso fin a una larga carrera de 24 temporadas en la élite del balonmano supuso uno de los días "más duros y difícil, porque ha habido partidos o derrotas duras, pero la sensación en este caso fue un cúmulo de sensaciones, no sabía si reír, llorar, sentí mucha tristeza, pena, alegría y agradecimiento".



Manteniendo el mismo tono que previamente al homenaje, "Juanín" quiso apartarse de cualquier recriminación por no haber sido él quien tomara la decisión de la retirada sino el club al no presentarle una oferta de renovación como jugador, pero sí la posible vinculación a las categorías inferiores como técnico.

"No pienso en quién tomó la decisión, pero lo acepto y aunque mi pensamiento era otro, prefiero quedarme con el cariño", recalcó.

A partir de ahora, su intención es "primero descansar física y mentalmente tras unas semanas duras y complicadas y luego ver lo que pueda pasar".

En esos planes de futuro su intención sigue siendo la de "seguir vinculado a León, al balonmano y al Ademar", por ese orden, aunque reconozca que no es "una cuestión que pueda decidir", a pesar de recordar que en los últimos cuatro años compatibilizó su función como jugador del Ademar con la de entrenador en categorías inferiores.

En todo caso, fiel a su costumbre de humildad y predisposición, insistió en que "el club en estos momentos tiene otras prioridades después de tantas salidas de jugadores, tendrá que hacer fichajes, hay mucho trabajo por hacer y se trata de esperar".

El extremo leonés es otro más de los jugadores "eternos" que han coincidido en las últimas temporadas en el balonmano español, junto con el vallisoletano Fernando Hernández, también retirado o el guardameta José Javier Hombrados, al que precisamente se enfrentó en su último partido "siendo todo un honor despedirse anotando un gol ante él". "Quizá ayudó un poco", bromeó.



"Juanín" García reivindicó la longevidad de una generación "a la que no se le regaló nada, que todo lo ganó con esfuerzo, sudor, sangre y lágrimas y quizá por esto cueste más dejarlo".