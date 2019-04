Juanín insiste en seguir y el club duda

PABLO RIOJA | LEÓN

La continuidad de Juanín en el Abanca Ademar la próxima temporada no es segura. El extremo leonés ya ha manifestado en más de una ocasión su intención de seguir jugando en el club, al menos, un año más. «Mientras las piernas aguanten no pienso en la retirada y ahora mismo me veo con fuerzas», declaró recientemente a este periódico. Su posición no ha variado en ningún momento. Es la directiva del club la que ahora duda si ofrecerle una renovación a la baja o convencerle de que diga adiós por todo lo alto a final de la 2018-19. Si fuese así, liberarían una ficha importante que podrían invertir en nuevos fichajes o en reforzar otros contratos de la actual plantilla. Pero ni Cayetano Franco ni el resto de componentes de la cúpula ademarista quieren crear un conflicto con una leyenda viva.

Ambas partes ya se han visto las caras en más de una ocasión sin que la situación se desbloqueé, pero todavía tendrán que reunirse una vez más en las próximas semanas para resolver definitivamente el asunto. Desde la directiva le ofrecen —como alternativa— dar el paso a los banquillos y centrarse en la cantera del Ademar, donde Juanín ya colabora activamente. Pero el máximo goleador de la Liga Asobal y de la selección española —que en un futuro no descarta convertirse en entrenador— considera que aún puede aportar al primer equipo. El ‘fenómeno’ acaba contrato esta temporada. «Quiero seguir, pero lo cierto es que no depende solo de mí», subraya. Y es que será Tano Franco quien tenga la última palabra. La pelota está ahora mismo en el tejado del presidente.

La posición de extremo izquierdo está bien cubierta en el conjunto leonés. A Juanín se unen José Mario Carrillo —que ahora se verá obligado a volver a pasar por el quirófano tras no haberse recuperado bien de su lesión en el tendón de Aquiles— y Jaime Fernández, que en principio es el titular para Rafa Guijosa en casi la totalidad de los encuentros. Pero lo cierto es que García sigue gozando de la confianza del preparador madrileño. La experiencia y el peso dentro del vestuario son dos puntos claves que convierten al leonés en una pieza importante más allá de los minutos que disputa, donde está manteniendo un gran nivel. Habrá que esperar para ver la decisión que adopta la directiva.