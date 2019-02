Juanín: «Mi intención es seguir»

PABLO RIOJA | LEÓN

«Nunca he meditado dejar el balonmano profesional ni el Abanca Ademar. Mi intención es seguir, al menos, un año más jugando en el club». Así de contundente se mostró ayer Juanín García en declaraciones a Diario de León. El máximo goleador de la historia de la Liga Asobal y de la selección española reitera —como ya adelanto este periódico el pasado mes de enero— que se verá las caras con la directiva a final de temporada para tratar el tema de su renovación.

Y es que el extremo izquierdo leonés acaba contrato este año pero admite que «quiere seguir» al máximo nivel mientras el físico le acompañe. «No he pensado en retirarme en ningún momento, igual en el futuro cambio de opinión pero ahora mismo me encuentro bien físicamente y con ganas de continuar» en el Ademar, insistió. Pese a llevar más de 20 temporadas en la élite del balonmano español, Juanín sigue demostrando que aún tiene cuerda para rato. Las lesiones han hecho que no comenzase la presente temporada al máximo nivel, pero Rafa Guijosa cuenta con él.

Ni la competencia que existe en su demarcación, ni la edad —cumplirá 42 años este verano— han hecho al extremo plantearse en ningún momento la retirada. Tampoco la directiva pondrá ninguna objeción a que Juanín continúe en la entidad. Cayetano Franco ya lo ha dejado claro en más de una ocasión. «Es un emblema, una leyenda viva».

Más allá de su implicación en que el Ademar esté lo más arriba posible, Juanín se deja la piel también por la cantera. Y es que ejerce como entrenador de uno de los equipos de base sumando su particular grano de arena a la base ademarista.