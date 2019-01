Juanín quiere seguir en el Ademar

PABLO RIOJA | LEÓN

Juan García Lorenzana ‘Juanín’ se ve «con fuerzas» para continuar en el Abanca Ademar la próxima temporada. El extremo izquierdo leonés acaba contrato este año pero admite que «quiere seguir» al máximo nivel mientras el físico le acompañe. «No he pensado en retirarme en ningún momento, igual en el futuro cambio de opinión pero ahora mismo me encuentro bien físicamente y con ganas de continuar» en el club. A sus 41 años, el ‘6’ ademarista no deja de aportar su experiencia y calidad a un conjunto que de nuevo aspira a conquistar la segunda plaza de la Liga Asobal.

A diferencia del resto de renovaciones —que la directiva tratará de cerrar antes de que concluya el mes de enero— con Juanín no tienen previsto verse las caras hasta que concluya la actual temporada. La sintonía con el jugador —uno de los emblemas del Ademar— es buena y esperarán a escuchar sus planes de futuro para tomar una decisión. Pero si el leonés desea seguir, desde la cúpula no pondrán ningún tipo de problema. «No sé nada de mi renovación» —admite el jugador— «yo quiero seguir» pero «no depende de mí», puntualiza.

El máximo goleador de la historia de la Liga Asobal y también de la selección española se perdió el inicio de la 2018-19 debido a una rotura fibrilar en el soleo de su pierna derecha. Una lesión que ya tiene «olvidada». De cara a esta segunda vuelta que arrancará el próximo 2 de febrero —el Ademar visitará la cancha del Balonmano Logroño— Juanín espera seguir al 100% para ayudar al equipo a reconquistar el subcampeonato, algo que llevan logrando las dos últimas temporadas.

Sobre el papel de España en el Mundial que estos días se disputa en Alemania y Dinamarca, García asegura que «es una pena» no ver a la selección luchando por las medallas pero en ningún momento considera que su eliminación haya sido un fracaso. «Está siendo un campeonato igualado, ser campeón de Europa no garantiza que en la cita mundialista vayas a ser oro. Para mí Francia y Dinamarca están un punto por encima del resto. Pero que nadie se olvide de que España lleva muchos años conquistando metales aunque en esta ocasión no vaya a poder ser».

Para el extremo del Ademar, el partido ante Croacia penalizó a Los Hispanos. «No estuvieron tan bien como ante Francia y eso condicionó su futuro en el Mundial».

Por otra parte, la directiva del Abanca Ademar no podrá dejar cerrado el capítulo de las renovaciones este semana, como pretendía en un principio Cayetano Franco. Pesic y Biosca no se pronunciarán, como mínimo, hasta la siguiente semana y lo mismo podría ocurrir con Acacio y Rodrigo. En cuanto a Rafa Guijosa, la noticia de su renovación sí podría producirse en los próximos días. El equipo regresa hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso.